المصدر: الامارات اليوم

أجرة

فوجئ سائق في أبوظبي بتوقف مفاجئ لمركبة أجرة أمامه، من أجل نقل راكب على مدخل طريق رئيس، الأمر الذي كاد أن يتسبب في حادث، مطالباً بضرورة تشديد الرقابة وتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن مثل هذه المخالفات التي تعرض حياة الآخرين للخطر.

تأمين

طالبت عميلة في دبي بضرورة التزام موظفي تأمين السيارات بالتدقيق والتأنّي خلال إنجاز المعاملات، وذلك بعد أن تعرضت معاملتها الخاصة بتأمين المركبة للتأخير نتيجة إدخال الموظف رقماً واحداً بالخطأ، ليتم تسجيل مركبة أخرى على معاملتها، وتبيّن ذلك بعد أن فوجئت بأن نوع المركبة يختلف عن مركبتها.

تجاوب

تجاوبت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية مع شكوى عميل، حول تأخّر صدور بطاقة ابنه المولود حديثاً، رغم صدور تصريح الإقامة.

حفل

شكا أصحاب حفل زفاف، في فندق بارك حياة بدبي، غياب مشرفة الحفل عن القاعة وعدم ردّها على اتصالاتهم المتكررة على هاتفها المتحرك، وذلك على الرغم من ضرورة وجودها لتلبية احتياجاتهم كجزءٍ من مهامها، الأمر الذي ترك آثاره السلبية فيهم، رغم جودة الخدمات التي وفرها الفندق.

مواقف

واجه مقيم صعوبة مع الموقع الإلكتروني لدائرة النقل لتجديد تصريح مواقف السكان في أبوظبي، ما اضطره إلى الاتصال بخدمة العملاء مرتين لشرح الخطوات غير المفهومة، مطالباً بضرورة الوقوف على هذه المشكلة والعمل على حلها لضمان تحقيق الهدف المنشود من الموقع الإلكتروني، الذي يساعد المتعاملين على إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، أسوة بالخدمات الإلكترونية الأخرى التي تقدمها دوائر وجهات مختلفة في الإمارة.

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