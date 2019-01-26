المصدر: الامارات اليوم

«تصريف»

شكا سائقون في منطقة «سبورتس سيتي» في دبي، ارتفاع مستوى أغطية تصريف المياه في الشوارع إلى نحو 10 سنتيمترات، الأمر الذي يتسبب في حدوث مشكلات بمركباتهم، مطالبين الجهة المختصة بضرورة الوقوف على هذه المشكلة والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

أثاث

لاحظ سكان في منطقتي الراشدية والسوّان بإمارة عجمان، ترك البعض على جانبي الطريق قطع أثاث مستعملة بعد الاستغناء عنها وتبديلها بأخرى، الأمر الذي يتسبب في تجمع التراب والقاذورات، ويتحوّل إلى ملجأ لحيوانات سائبة في أحيانٍ كثيرة، مطالبين بضرورة تدخل الجهة المختصة للوقوف على هذه المشكلة.

«اتصالات»

لفت قارئ إلى تقديمه شكوى إلى شركة اتصالات، بسبب وجود مشكلة بباقة القنوات التلفزيونية لديه، إلا أنه لم يتم حلها، فقام بعمل أخرى لدى تنظيم الاتصالات، وتم إغلاق الشكوى ثلاث مرات من دون توفير الحل اللازم.

محطة

فوجئ سائق، قصد محطة بترول في منطقة الوصل بدبي طالباً من الموظف ملء سيارته بالوقود، بعرض الأخير عليه استخدام محلول خاص لتنظيف خزان الوقود ومحاولة التأثير فيه للموافقة، متسائلاً هل العروض التي يقوم بها هؤلاء الموظفون تقع ضمن اختصاصهم، أم أنها مبادرات شخصية تسهم في رفع المبيعات وبالتالي مكافأتهم؟!

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