فبراير بدء اختبارات الإمسات التتابعي

المصدر: أمين الجمال - دبي

ينطلق اختبار إمسات التتابعي في 10 فبراير المقبل، ويستمر حتى 25 من الشهر نفسه، لطلبة الصفوف: الرابع والسادس والثامن والعاشر، في عدد من المدارس على مستوى الدولة، حسب ما أفاد مركز العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم، في تعميم وزعه، أخيراً، على إدارات المدارس المستهدفة.

وأوضح المركز، في تعميمه، أنه في إطار استعداد إدارة الاختبارات الوطنية والدولية لتطبيق اختبار إمسات التتابعي، سيمتحن طلبة الصفوف: الرابع والثامن والعاشر اللغة الإنجليزية، يومي العاشر والحادي عشر من فبراير المقبل، يليه امتحان الرياضيات للصفوف نفسها يومي 12 و13، ثم امتحان العلوم للصفوف نفسها يومي 14 و17 من الشهر ذاته، فيما يؤدي طلبة الصف السادس امتحان اللغة الإنجليزية، وطلبة الصف العاشر اختبار اللغة العربية يومي 18 و19 من شهر فبراير المقبل، ويؤدي طلبة الصف السادس اختبار الرياضيات يومي 20 و21، واختبار العلوم يومي 24 و25 من الشهر نفسه.

وحدد المركز مهام المدارس في اختبار الإمارات القياسي لمادة الرياضيات، بأن تطبع نسخة من المعادلات الرياضية التي أرفقها المركز مع التعميم، على كل جهاز حاسب آلي سيستخدمه الطلبة في الامتحان، ويُمنع استخدام الآلات الحاسبة أثناء الاختبار، ويسمح للطلبة باستخدام مسودات ورقية أثناء الاختبار، ويتوجب على المراقبين التخلص من أوراق المسودات بعد انتهاء كل فترة اختبارية، حتى لا يكون هناك مجال لتبادل الأوراق بين طلبة الفترة الواحدة، أو بين فترة وأخرى.

وأكد المركز أنه جارٍ الانتهاء من إعداد مختبرات الحاسوب في المدارس المستهدفة، ليؤدي طلبتها اختبار الإمسات التتابعي، من قبل فريق تقنية المعلومات، وستكون جاهزة بداية فبراير، وقبل الاختبار.

الاختبارات تشمل طلبة الرابع والسادس والثامن والعاشر، في مدارس بالدولة.