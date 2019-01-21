«أبوظبي للدعم الاجتماعي» يستقبل الطلبات في العين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بدأت المراكز العشرة المعتمدة في منطقة العين، أمس، باستقبال طلبات المواطنين من الأسر الراغبة في التقدم لبرنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، الذي يستمر في استقبال الطلبات حتى 31 مارس 2019 في مرحلته الأولى.

كما يمكن للأسر الراغبة في التقدم للبرنامج تقديم طلباتها من خلال الموقع الإلكتروني www.ssa.gov.abudhabi الذي يعد المنصة الرئيسة للبرنامج.

وتتوزع المراكز المعتمدة لاستقبال الطلبات في مختلف مناطق العين، وهي مركز «تم» بمبنى دائرة التنمية الاقتصادية في العين، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء، إضافة إلى مراكز الخدمات الحكومية المتكاملة في كل من بلدية العين - المبنى الرئيس، والمقام، والخزنة، ورماح، ومزيد والهير، وسويحان، والوقن، والقوع، التي تعمل خلال ساعات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الثالثة بعد الظهر.

وقال مدير برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، المهندس حمد الظاهري، إن استقبال الطلبات في منطقة الظفرة مازال مستمراً، كما سيفتتح باب استقبال الطلبات في مدينة أبوظبي في الـ24 من فبراير المقبل.

ويستمر استقبال الطلبات من قبل البرنامج حتى 31 مارس ضمن المرحلة الأولى، ثم تبدأ المرحلة الثانية في أبريل المقبل بصرف الدعم للأسر التي انطبقت عليها شروط ومعايير البرنامج وبأثر رجعي إلى يناير 2019.