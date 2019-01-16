المصدر: الامارات اليوم

موعد

شكا مريض سكري طول فترة الانتظار لزيارة عيادة تخصصية تابعة لهيئة الصحة في دبي، حيث تم تحديد موعد له خاص بتخطيط الأعصاب في 15 مايو المقبل، أي بعد أكثر من أربعة أشهر، متسائلاً عن السبب وراء تأخر المواعيد، الأمر الذي يشكل مصدر قلق للمرضى.

بطاقات

طالب قراء بضرورة تزويد محطة المترو في مطار دبي الدولي بأجهزة إعادة تعبئة بطاقات «نول» التي تستخدم للتنقل في المترو.

دواء

فوجئت مريضة بتخوّف صيدلاني في دبي من تقديم الإرشادات اللازمة لها لاستخدام دواء مضاد لحرقة المعدة، لأنها حامل، علماً بأنها اشترت الدواء ذاته من الصيدلية عينها بوصفة من قبل طبيبها المعالج.

نظافة

طالب مرتاد لحديقة مشرف في دبي بفرض معايير رقابية صارمة حول الحفاظ على نظافة الحديقة، حيث لاحظ بقايا طعام ونفايات من أكياس وصحون بلاستيكية وغيرها ملقاة في أرجاء الحديقة، وفي الباحة المخصصة لمواقف السيارات، مؤكداً على ضرورة تكثيف حملات التوعية الخاصة بالحفاظ على نظافة الأماكن العامة حتى يتسنى للجميع الاستمتاع بها.

مواعيد

تساءل مرضى عن مدى توافر آلية لتحديد مدة الكشف الطبي لهم، حيث إن معظم العيادات الطبية في دبي تقوم بتحديد المواعيد وفق جدول زمني يمنح كل مريض مدة قصيرة مع الطبيب قد لا تمتد في العادة أكثر من ربع ساعة، الأمر الذي لا يمنحهم الفرصة الكافية للحديث مع الطبيب والتعرف إلى ما يحتاجونه من معلومات حول حالتهم الصحية.

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