محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان افتتاح "أسبوع أبوظبي للاستدامة"

المصدر: أبوظبي - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من قادة وممثلي الدول اليوم، افتتاح "أسبوع أبوظبي للاستدامة" الذي يقام هذا العام تحت عنوان "تقارب القطاعات: تسريع وتيرة التنمية المستدامة".

كما شهد الافتتاح في مركز أبوظبي الوطني للمعارض .. رئيس جمهورية موريتانيا الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، ورئيس جمهورية كولومبيا إيفان دوكي ماركيز، ورئيس جمهورية أرمينيا الدكتور أرمين سركيسيان، ورئيس جمهورية أنغولا جواو لورينسو، ورئيس جمهورية سيشل داني فور، ورئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس جمهورية المالديف إبراهيم محمد صليح، ورئيس جمهورية رواندا بول كاجامي، ورئيس جمهورية ناميبيا هيغ جينغوب، ورئيس جمهورية مونتينيغرو ميلو دوكانوفيتش، والمبعوث الخاص للرئيس الصيني يانغ جيتشي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان .

ورحب سموهما بالقادة والخبراء الذين يجتمعون في الإمارات لبحث قضايا وتحديات الاستدامة وسبل توسيع آفاق الحوار وتكثيف وتضافر الجهود للتوصل إلى حلول تمضي بالعالم نحو مستقبل أكثر استدامة، معربين سموهما عن أملهما لأن تتواصل مثل هذه اللقاءات المثمرة لإيجاد أفضل الطرق والحلول الناجعة، في توفير الطاقة والمصادر النظيفة والمستدامة لتعزيز التنمية وتحقيق حياة أفضل للشعوب في مختلف دول العالم.