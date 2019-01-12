المصدر: الامارات اليوم

ردّ

ذكرت شرطة دبي أن الآلية المتبعة للإبلاغ عن حالات التسول من قبل الجمهور، تكون عن طريق الاتصال بالرقم المجاني (901)، وبعد اختيار اللغة يتم اختيار رقم (3) لخدمات الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومن ثم اختيار رقم (4) للإبلاغ عن حالات التسول. وتمت مخاطبة الصحيفة بالآلية المتبعة، وتم نشرها في الصحيفة بزاوية «سكيك»، بتاريخ 8 من الشهر الجاري. جاء ذلك رداً على ما نشر في زاوية سكيك، بتاريخ 22 ديسمبر 2018، والمتعلق بظاهرة «تسول»، حيث فوجئت مواطنة أوقفت سيارتها في المواقف الخاصة بمحال تجارية في شارع خدمات الثنية في دبي، بتعرضها مجدداً لموقف التسول نفسه الذي تعرضت له قبل أشهر، الذي يمارسه أشخاص آسيويون من خلال الاقتراب من السيارة والإصرار على محادثة صاحبها، ومحاولة استعطافه للحصول على مساعدة مالية، وإذ أحسوا بالتجاهل فإنهم يحرصون على الانسحاب، خوفاً من إبلاغ الشرطة.

ضوابط

طالب عدد، من سكان المنطقة الوسطى بالشارقة، بضرورة وضع ضوابط مرورية أكبر، وتشديد العقوبات بحق المراهقين الذين يقودون دون رخص قيادة في المناطق البرية، خصوصاً أنهم باتوا مصدر إزعاج وقلق لمرتاديها، ممن يخيمون في إجازة نهاية الأسبوع.

مناطق

شكا مستخدمو طرق في إمارة عجمان الدخول العشوائي للمناطق الترابية، خصوصاً المنطقة المحيطة بمارينا عجمان، مشيرين إلى أن هذا السلوك يؤدي - في بعض الأحيان - لازدحامات مرورية، والتسبب في حوادث بين السيارات.

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