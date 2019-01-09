شرطة أبوظبي توظف الذكاء الاصطناعي لعبور المشاة

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أوشكت شرطة أبوظبي على الانتهاء من تجارب أجهزة «حاذر» في أماكن عبور المشاة، التي سيتم تطبيقها ضمن الخطة الاستشرافية للاستخدام الأمثل، وتوظيف برامج الذكاء الاصطناعي لإعطاء أولوية العبور للمشاة في الأماكن المخصصة لهم بإمارة أبوظبي.

وأفادت بأنه سيتم في المرحلة الأولى من الخطة تركيب «حاذر» في أماكن عبور المشاة بالقرب من المدارس، والأخرى ذات الكثافة في حركة عبورهم، لترسيخ قيم الأمن والسلامة المرورية وإيجاد بيئة آمنة، وإمكانات متقدمة، تساعد على حماية مستخدمي الطرقات من مختلف أنواع المخاطر.

وأوضحت أن أجهزة «حاذر» عبارة عن منظومة مزودة بشاشة عرض في الاتجاهين، إحداهما للمركبات القادمة باتجاه ممر عبور المشاة، والأخرى للمشاة، وكاميرتين، الأولى لقراءة لوحات المركبات، والثانية للتحليل المرئي، وتوفر وحدة معالجة مركزية لمراقبة ممر عبور المشاة، ومحيطه.

وأكدت أن الخطة التطويرية لمنظومة عبور المشاة بإمارة أبوظبي تسهم في تحقيق أعلى معايير السلامة العامة، تجسيداً للأولوية الاستراتيجية في «جعل الطرق أكثر أماناً».