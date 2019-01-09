بلدية أبوظبي تطلق الجيل السادس من منصتها الذكية

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، أمس، الجيل السادس من منصتها الذكية «Smart Hub» الذي يحوي حزمة من أنظمة وخدمات جديدة مقدمة لعملائها من المصارف وشركات التطوير العقاري، منها ثلاث خدمات رئيسة تتعلق بالبيع، الأول للوحدات الجاهزة من المطور، والبيع على المخطط، وتعديل قيمة الرهن العقاري.

وأنجزت البلدية 1400 معاملة رهن عقاري رقمية منذ تحويل خدمات الرهن إلى النظام الإلكتروني منذ أغسطس الماضي، منها 300 معاملة تم رفضها من قبل البنوك لعدم تحديد قيمة الرهن أو نوعه أو درجته.

وأكد مدير إدارة التخطيط التقني في البلدية، أحمد عبدالصمد الحمادي، أن الأقسام المعنية في البلدية عكفت طول الفترة الماضية على دراسة كل المقترحات والآراء المقدمة من شركائها في شأن التحديات التي قد تواجههم، ووضع الحلول لها، ما انعكس على أرض الواقع بتحويل مجموعة كبيرة من الخدمات إلى المنصة الذكية التي تمكن متعاملي بلدية أبوظبي من إجراء معاملاتهم والحصول على كل المعلومات والبيانات الخاصة بذلك إلكترونياً وفي اليوم ذاته.

وأشار الحمادي، خلال فعاليات ورشة العمل التعريفية التي نظمتها البلدية أمس، إلى أن المنصة الذكية ستسهم في تقليص عدد المراجعين بنسب كبيرة، حيث من المتوقع أن يتم إنجاز ما بين 30 ألفاً إلى 40 ألف معاملة سنوياً عبر خدمات «Smart Hub» من داخل مكاتب الشركات المعنية من دون الحاجة إلى زيارة مراكز خدمات البلدية في كل من أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على سرعة إنجاز المعاملات، فضلاً عن اختصار الوقت والجهد للاستفادة من الخدمات.

وأوضح الحمادي أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها البلدية تماشياً مع رؤية قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تؤكد أهمية التحول نحو الحكومة الذكية وضمان توفير الخدمات الحكومية بشكل سريع وفعال، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الخدمة ستقلص زمن إنجاز طلبات المعاملات من أسبوع إلى 30 دقيقة.

وأفاد مدير إدارة التسجيل العقاري، حسين الغيلاني، بأن البلدية وقّعت حتى الآن ستة اتفاقات مع البنوك بشأن إجراء معاملات الرهن العقاري وجارٍ الإعداد لتوقيع خمسة اتفاقات مع بنوك أخرى. وبشأن الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها أمس، أوضح الغيلاني أن معاملة بيع وحدة على المخطط من المطور تمر بخمس مراحل: إنشاء معاملة بيع وشراء وحدة لتحرير طلب تسجيل رهن إن وجد من خلال منصة الخدمات الذكية عن طريق المطوّر، ثم التدقيق والاعتماد وتسجيل الرهن من البنك، وبعدها اعتماد معاملة بيع وشراء وحدة عن طريق البلدية، ثم دفع الرسوم من خلال منصة الخدمات الذكية عن طريق المتعامل، وأخيراً إصدار العقود مصدقة عبر طباعة ملصق عقد البيع إلكترونياً ومصلق الرهن من خلال المطور.