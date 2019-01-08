انطلاق فعّاليات "توظيف أبوظبي 2019" يوم 28 يناير

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق يوم 28 يناير الجاري، فعاليات الدورة الـ 13 من معرض التوطين الرائد في الدولة "توظيف أبوظبي 2019"، والذي تنظمه شركة "إنفورما" للمعارض على مدى ثلاثة أيام، في مركز أبوظبي للمعارض "أدنيك"، بمشاركة عدد كبير من مؤسسات وهيئات القطاع الحكومي والخاص.

ويفتح المعرض أبوابه مجاناً أمام المواطنين الباحثين عن عمل، فيما تركّز الدورة الجديدة للمعرض، على التطوير المهني والتوظيف، حيث يستهدف مساعدة الباحثين عن عمل من شباب المواطنين على إيجاد الفرص الوظيفية التي تناسب طموحاتهم، بالإضافة إلى استعراض فرص التدريب المهني التي تعمل على تطوير قدراتهم ومهاراتهم، مما يزيد من فرص حصولهم على الوظيفة المناسبة والمثالية.

ويشارك في المعرض عدداً من الجهات الحكومية، منها "مبادلة، شرطة أبوظبي، دائرة التعليم والمعرفة، دائرة الثقافة والسياحة، بنك الإمارات المركزي، دائرة الطاقة، شركة ضمان، وغيرها من الهيئات والمؤسسات"، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص، بينها ديلويت هايس، و أديكو.

وأوضحت اللجنة المنظمة لـ"توظيف أبوظبي 2019" أن الجهات المشاركة سوف تعرض على زوّار المعرض الفرص الوظيفية المتاحة، بالإضافة إلى استعراض طبيعة العمل في كل مؤسسة والتخصصات المطلوبة لدعم برنامج التوطين لدى كل منها، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات كبيرة لشباب الخريجين المواطنين، بهدف الرجوع إليها لسد حاجات التوظيف المستقبلية.

وأشارت اللجنة إلى أن أهم أهداف الدورة الجديدة، تتمثل في مساعدة الباحثين عن وظيفة على اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لسوق العمل في المرحلة الراهنة، والمساعدة في الوصول إلى المسار الوظيفي الذي يطمح إليه كل منهم، كما يفتح الباب أمامهم لتلقي المشورة المهنية من خبراء التوظيف في جميع المجالات، بالإضافة إلى إتاحة المجال لبناء العلاقات مع كبار مسؤولي التوظيف، مما يعزز من معرفتهم بالقطاعات المختلفة والمهارات المطلوبة للالتحاق بها.

ويشهد المعرض هذا العام إقامة جناح أكاديمي يشارك فيه عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار مساعي مؤسسات التعليم العالي بالدولة، لمساعدة الشباب المواطنين الباحثين عن تطوير مستوياتهم الأكاديمية وتحصيلهم العلمي، حيث يوفر قسم التطوير المهني في المعرض الفرصة للالتقاء بمجموعة من الجامعات بالدولة تقدم مجموعة متميزة من برامج الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، بينها جامعات زايد، نيويورك أبوظبي، العين للعلوم والتكنولوجيا.

ويحظى المعرض برعاية من القوات المسلحة (الراعي التيتانيوم)، ومصرف أبوظبي الإسلامي (الراعي البلاتيني)، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي (الراعي الذهبي)، بالإضافة إلى مؤسسة أبوظبي للإعلام (الراعي الإعلامي الرسمي)، وطيران الاتحاد (راعي الطيران الرسمي) و جامعة نيويورك بأبوظبي (راعي التعليم)، إلى جانب عدد من الشركاء من مختلف القطاعات.

وقال تامر نحاس، مدير معرض توظيف أبوظبي 2019: "تهدف الدورة الجديدة من المعرض إلى تعزيز القوى العاملة المواطنة بالدولة، ورفع نسب التوطين في مختلف التخصصات بالقطاعين الحكومي والخاص، وتطوير مهارات الكوادر البشرية الشابة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة في مجال التوظيف، وتحقيق رؤية الإمارات 2021".

وأضاف نحاس:"نجح معرض توظيف على مدار الدورات السابقة في تقديم فرص عمل حقيقية تناسب الشباب المواطنين الباحثين عن فرص توظيف، حيث يضم مجموعة كبيرة من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة تحت سقف واحد، تعرض كل منها الوظائف المتاحة لديها".

ولفت إلى أن الدورة الحالية لن تركز فقط على الفرص الوظيفية التي تقدمها المؤسسات والشركات، وإنما تستهدف تقديم فرص تدريبية للشباب المواطنين تؤهّلهم لسوق العمل من خلال الجناح الأكاديمي، والذي يعرض الدورات التدريبية والبرامج التعليمية أمام الراغبين في استكمال دراستهم أو تعزيز قدراتهم الأكاديمية.

ويفتح معرض توظيف أبوظبي 2019، أمام مواطني الدولة فقط، إذ يستقبل الزوّار من العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساءاً على مدى ثلاثة أيام، على أن يكون الدخول بالأوراق الثبوتية (بطاقة الهوية الإمارتية أو جواز السفر وخلاصة القيد)، ويمكن التسجيل عبر الموقع الالكتروني أو من خلال زيارة المعرض.





