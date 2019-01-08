«الحماية المدنية» في عجمان تقدّم خدمات الوقاية لمركبات المواد الخطرة

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

أكد مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة بالإنابة في عجمان، العقيد الدكتور سعيد سالم المظلوم، أن الإدارة انطلاقاً من حرص الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، على إسعاد المتعاملين، بدأت تقديم خدمات اشتراطات الوقاية والسلامة من خلال فحص مركبات المواد الخطرة، في مركز «سبيد لفحص وتسجيل المركبات» في منطقة صناعية الجرف.

ومركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات تتم إدارته من قبل مؤسسة المواصلات العامة في عجمان بالتعاون مع إدارة المرور وترخيص الآليات، حيث يقدم خدمات متميزة شاملة من فحص وتسجيل المركبات وغيرها من الخدمات التي تهدف إلى إسعاد المتعامل.

وقال المظلوم، إنه جاء اختيار مركز «سبيد لفحص المركبات» انطلاقاً من استراتيجية الدفاع المدني لرفع مؤشرات السعادة من خلال تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وتوفيراً للوقت وتقصير مسافة الوصول إلى مركز الخدمات، حيث يتم فحص مركبات صهاريج الديزل ومركبات نقل اسطوانات الغاز والتأكد من الاشتراطات المستوفية لشروط الوقاية والسلامة.