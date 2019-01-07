تمديد ساعات عمل المشروعات الاستراتيجية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت بلدية أبوظبي عن تصريح جديد للمقاولين والاستشاريين للعمل على مدار الساعة في المشروعات الاستراتيجية والتطويرية والتجارية والصناعية، وإجازة عدم تقييدهم بساعات عمل محددة أثناء الليل أو النهار، ضمن إطار إسهام البلدية في دفع عجلة التنمية الشاملة في أبوظبي.

وأشارت البلدية إلى أنها على الرغم من السماح للمقاولين والاستشاريين العمل ساعات مفتوحة في المواقع الإنشائية، إلا أنها حددت عدداً من الضوابط والمعايير التي تضمن راحة السكان، وتحقق تطلعات المجتمع في الراحة والسكينة.

وأشارت إلى أن التصريح يشمل العديد من البنود، من أهمها: إجراء أعمال الكشف والتفتيش من قبل مهندسي التفتيش بالبلدية، للعناصر الإنشائية أيام السبت لكل المشروعات العاجلة، والسماح بتمديد ساعات العمل للمشروعات قيد الإنشاء، شريطة اتخاذ احتياطات السلامة وعدم الإزعاج. وشددت البلدية على جميع المقاولين بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت والاهتمام بحقوق السكان من حيث راحتهم، وعدم التسبب في إزعاجهم.