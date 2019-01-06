رئيس الدولة يصدر مراسيم بتعين ونقل وترقية أعضاء في السلك الدبلوماسي

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مراسيم اتحادية بشأن تعيين وترقية ونقل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي.

ونصت المراسيم المنشورة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على نقل سفير الدولة لدى جمهورية السنغال محمد سالم أحمد مسعد الراشدي وتعيينه سفيرا للدولة لدى جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حاليا،وتنهى مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية جامبيا الإسلامية وجمهورية سيراليون وجمهورية الرأس الأخضر وجمهورية ساحل العاج.

ونصت المراسيم على نقل سفيرة الدولة لدى المملكة الإسبانية الدكتورة حصة عبدالله أحمد العتيبة وتعيينها سفيرة للدولة لدى مملكة هولندا بذات الدرجة الوظيفية التي تشغلها حاليا،وتنهى مهامها كسفيرة غير مقيمة للدولة لدى كل من إمارة أندورا ودولة الفاتيكان.

ووفقا للمراسيم يعين سفير الدولة لدى جمهورية غينيا أحمد ناصر عبدالرحيم محمد الخاجةسفيرا غير مقيم للدولة لدى جمهورية غينيا بيساو.

ويعين –وفقاً للمراسيم - سفير الدولة لدى جمهورية كينيا خالد خليفة عبدالله راشد المعلا سفيرا غير مقيم للدولة لدى جمهورية القمر المتحدة، ويعين سفيرا للدولة لدى جمهورية المالديف الدكتور سعيد محمد علي الشامسي بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حاليا.

ويعين سفيرا للدولة لدى جمهورية أرمينيا محمد عيسى علي القطام الزعابي بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حاليا، فيما يعينأحمد إبراهيم سعيد محمد الظاهري قنصلا عاما للدولة في مدينة أربيل لدى جمهورية العراق بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حاليا.

كما يعين سالم علي خميس علوي الكعبي قنصلا عاما للدولة في مدينة بون لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حاليا، ويعين ناصر هويدن ذيبان علي الكتبي قنصلا للدولة في مدينة جدة لدى المملكة العربية السعودية بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حاليا.

وبحسب المراسيم يرقى عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي حمد مطر محمد سالمين الشامسي من درجة مستشار إلى درجة وزير مفوض.