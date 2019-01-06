1090 سيارة أجرة جديدة في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، برئاسة المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، ترسية عقد شراء 1090 مركبة جديدة، تضاف لأسطول مركبات الأجرة لمؤسسة تاكسي دبي، بينها 776 مركبة هجينة (هايبرد) صديقة للبيئة تعمل بالوقود والكهرباء، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المركبات الهجينة في أسطول مؤسسة تاكسي دبي إلى 2230 مركبة، أي ما يعادل 44% من إجمالي عدد مركبات الأجرة في المؤسسة.

وقال الطاير إن شراء المركبات الجديدة يأتي في إطار جهود الهيئة، ممثلة بمؤسسة تاكسي دبي، للارتقاء بخدمة النقل بمركبات الأجرة في الإمارة، وذلك بتخصيص خدمة مميّزة وفريدة من نوعها في مجال النقل لتلبية الطلب المتنامي، وتحسين مستوى الخدمة وصولاً لتحقيق السعادة للمتعاملين.

وأضاف: «يتضمن العقد شراء 660 مركبة هجينة (هايبرد) من نوع تويوتا كامري، و270 مركبة تويوتا إينوفا، ومركبتين من نوع تويوتا هايس. كما يشمل العقد شراء 116 مركبة هجينة من نوع هيونداي سوناتا، و30 مركبة فان H1، و12 مركبة من نوع vito pro».

وأوضح الطاير أن شراء 776 مركبة هجينة صديقة للبيئة، يأتي في إطار التزام الهيئة بالخطة الشاملة لتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع مركبات الأجرة بنسبة 2% وفقاً لمتطلبات المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيقاً للغاية الاستراتيجية «السلامة والاستدامة البيئية»، ودعم مبادرات الاقتصاد الأخضر.

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مركبة هجينة صديقة للبيئة تم شراؤها.