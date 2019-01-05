حمدان بن محمد لمحمد بن راشد: نعاهدك الالتزام بالمبادئ التي وضعتها في كل الظروف والاحوال

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في أول تعليق على المبادئ الثمانية للحكم والحكومة في دبي التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "حفظك الله يا صاحب السمو..ورعاك الله وأدامك ذخراً وسنداً وحكيماً للوطن المبادئ التي وضعتها هي مبادئنا وأولوياتك هي أولوياتنا وتوجيهاتك هي رؤيتنا ونعاهدك على الالتزام بها في كل الظروف والاحوال..وأدعو جميع الدوائر لإعلان تعهدها بالالتزام بها، والعمل عليها، وتطبيقها في جميع الأحوال".