دبي تستعد بـ 10 آلاف كاميرا و155 نقطة إسعافية للاحتفال بقدوم العام الجديد

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

تستعد لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، بخطة تتضمن العديد من الإجراءات لتأمين احتفالات الإمارة برأس السنة الميلادية، وضعتها شرطة دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات لتخفيف الازدحامات المرورية عبر المراقبة الذكية للطرق باستخدام 10 آلاف كاميرا. وأوضحت اللجنة أنه ستتم إدارة الحركة المرورية وحركة التنقل في ليلة رأس السنة الميلادية من مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل التابع لـ«طرق دبي»، كما ستنشر مؤسسة الإسعاف في دبي 155 نقطة إسعافية، في مناطق عدة، امتدت من منطقة حتا إلى جبل علي، استعداداً لأي حالات إخلاء أو مرضية أو حوادث طارئة ممكن أن تقع خلال الاحتفالات.

وأعلنت اللجنة تفاصيل خطة تأمين فعاليات رأس السنة الميلادية في وسط مدينة دبي، بمشاركة 40 جهة من دوائر ومؤسسات حكومة دبي، خلال مؤتمر صحافي عقد في مركز التحكم في «طرق دبي» أمس.

وأكد القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، أن شرطة دبي سخرت كل إمكاناتها وتقنياتها الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب العمل الميداني لرجال الشرطة من أجل العمل على تأمين الفعاليات بالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين.

وعن تفاصيل الخطة التي وضعتها اللجنة، قال رئيس لجنة تأمين الفعاليات مدير الإدارة العامة للمرور، العميد سيف مهير المزروعي إنه تم تحديد 25 موقعاً لمشاهدة أفراد الجمهور العروض الخاصة باحتفالات رأس السنة، وسيؤمن سلامتهم أكثر من 4000 رجل شرطة، و2000 دورية مرورية، إلى جانب 2000 عنصر أمن خاص، بالإضافة إلى المراقبة الذكية للطرق باستخدام 10 آلاف كاميرا، بينها كاميرات ثابتة على الطرق، وأخرى متوافرة في الدوريات المتحركة.

ودعا المزروعي أفراد الجمهور إلى التوجه للمناطق المخصصة للاحتفال في وقت مبكر، لافتاً إلى إمكانية اطلاع أفراد الجمهور على تعليمات والإرشادات الخاصة بالاحتفالات، وكيفية الوصول إلى مواقع الفعاليات بسلاسة وسهولة، عبر تطبيقات شرطة دبي الذكية، وتطبيق لجنة تأمين الفعاليات وعبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه سيتم توفير 200 نقطة خدمة مختلفة، تحتوي على خيم الإمداد وسط مدينة دبي، من أجل تقديم خدمات خاصة بالمعثورات ومفقودات مشاهدي الألعاب النارية، وتوفير خدمات الإسعافات الأولية، وتقديم الدعم اللوجستي وغيرها من الخدمات كاستقبال الأطفال التائهين، وتقديم العون لهم.

وتابع أن لجنة تأمين الفعاليات وضعت خطة إخلاء آمنة في جميع مواقع الاحتفالات، بمشاركة الدفاع المدني ومؤسسة دبي للإسعاف ودائرة الصحة، مبيناً أنه تم تخصيص 60 نقطة للدفاع المدني، و200 سيارة إسعاف إلى جانب مستشفيات ميدانية للتعامل مع أي طوارئ.

من جهته قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة بن دراي إن المؤسسة استعدت بخطة كاملة قوامها 259 مركبة إسعاف، وفرق طبية مكوّنة من 1670 مسعفاً، و65 متخصصاً في مجالات طبية مختلفة، تنتشر في 155 نقطة إسعافية، بينها 44 نقطة في منطقة الاحتفالات الرئيسة في منطقة برج خليفة التي سيوجد فيها 17 مركبة إسعاف، بالإضافة إلى سبع مركبات مخصصة فقط لخدمة زوار «دبي مول».

فيما قال المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي مطر الطاير، إنه سيتم إدارة الحركة المرورية وحركة التنقل في ليلة رأس السنة الميلادية، من مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق، التابع للهيئة، الذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم.

وأشار إلى وجود فرق العمل من الهيئة وشرطة دبي والدفاع المدني و«إسعاف دبي»، وشركة إعمار العقارية، في مركز التحكم الموحد ليلة رأس السنة، لمتابعة وتنظيم الحركة المرورية وحركة تنقل الزوار في مختلف المناطق الحيوية في دبي، وتحديداً في منطقة برج خليفة.

من جهتها، أشارت المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة رئيسة فريق إدارة الحركة المرورية المهندسة ميثاء بن عدي، إلى خطة الهيئة لخدمة الركاب خلال ليلة رأس السنة الميلادية 2019، وأفادت بأن الخطة تشمل أولاً منطقة برج خليفة، حيث تم تركيب عدد كبير من اللوحات الإرشادية، لتوجيه المرور من وإلى منطقة البرج، على أكثر من اتجاه، سواء من شارع عود ميثاء، عبر شارع الأصايل، أو من خلال جسور زعبيل عبر شارع السعادة، أو استخدام شبكة الطرق الداخلية، في منطقة الخليج التجاري، للوصول إلى شارع الشيخ زايد، وشارع الخيل لتخفيف الضغط عن شارع المركز المالي.

وتابعت أنه، ستجري مراقبة الإشارات الضوئية، والتحكم فيها على شارعي المركز المالي وبوليفارد محمد بن راشد لضمان انسيابية الحركة المرورية، بهدف تحقيق أعلى انسيابية مرورية ممكنة في ساعات الذروة المختلفة.

وتابعت ان الهيئة ستوفر لوحات إرشادية دالة على المواقف البديلة، وكذلك لوحات إرشادية لاستخدام شبكة الطرق الداخلية في منطقة الخليج التجاري، للوصول إلى شارع الشيخ زايد، وشارع الخيل لتخفيف الضغط عن شارع المركز المالي.

وأضافت أنه سيتم عبور المشاة على شارع الشيخ زايد بالقرب من محطة مترو برج خليفة، تحت إشراف أفراد من شرطة دبي، وفريق الخطة التشغيلية للهيئة.

وأوضحت أنه سيتم كذلك استخدام الشاشات الذكية المتغيرة لتنبيه مستخدمي الطريق، عند إجراء الإغلاقات المطلوبة، وتوجيه الجمهور لاستخدام المواقع البديلة لمواقف المركبات، مع نشر أفراد فريق الخطة التشغيلية للهيئة في الموقع، للتنسيق مع الشرطة و«إعمار»، لضمان تنفيذ الخطة المرسومة وإجراء الإغلاقات المطلوبة.

إغلاق شوارع

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إغلاق عدد من الشوارع خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية، تتضمن شارع بوليفارد محمد بن راشد، من الساعة الخامسة مساءً، واستناداً إلى الوضع العام للحركة المرورية، وإغلاق شارعي المركز المالي السفلي والعلوي الساعة الثامنة مساءً، وشارع السعادة. وأضافت أنه سيتم إغلاق تقاطع الروضة روتانا المؤدي إلى منطقة برج خليفة والنفق، الساعة السادسة مساء، وإغلاق تقاطع زعبيل الساعة الثامنة مساء، وإغلاق دوار أبراج الإمارات المؤدي إلى شارع السعادة الساعة 10 مساءً، وسيغلق شارع الأصايل الساعة الرابعة عصراً، وسيكون إغلاق هذا الشارع لاستخدامه مساراً لوسائل المواصلات العامة، ومرور مركبات الطوارئ، وسيغلق شارع الصكوك الساعة الثامنة مساء، ومحطة مترو برج خليفة من الساعة 10 مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.

3000 موقف

توفر هيئة الطرق والمواصلات في دبي 3000 موقف خارج منطقة الحدث في وسط المدينة، ويمكن للجمهور استخدامها عند الانتقال إلى موقع الحدث، إلى جانب المواقف في منطقة دبي مول، وتتضمن 1000 موقف في مواقف نادي الوصل، و1500 موقف في مواقف مصلى العيد في المنخول، بالإضافة إلى 500 موقف في منطقة مواقف إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في منطقة الجافلية.

25

موقعاً لمشاهدة العروض الخاصة باحتفالات رأس السنة.

44

نقطة إسعافية و17 مركبة إسعاف في منطقة برج خليفة.