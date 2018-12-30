مواقف الشارقة مجانية في رأس السنة باستثناء بعض المناطق

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة أن المواقف ستكون مجانية يوم الثلاثاء الموافق 1/1/2019 بمناسبة عطلة رأس السنة، باستثناء المواقف الخاضعة للرسوم طوال العام والتي تم استثناؤها من المجانية في جميع المناسبات والعطلات، وهي شارع الحصن (مجمع البنوك) في منطقتي الشويهيين والشيوخ، وشارع الكورنيش من الجهتين في منطقة الشويهيين، وشارع قيس بن أبي صعصعة (سوق الطيور) في منطقة الجبيل، ومواقف السوق المركزي في المجاز1، وشارع الكورنيش (البحيرة) من جهة البحيرة في مناطق المجاز 1و2و3.

وأوضحت البلدية أنها تحرص على توفير المواقف العامة في جميع الأوقات وبجميع الأماكن، وخلال العطلات تكون مجانية لإتاحة الفرصة للجميع بالاستمتاع بالأجواء رفقة العائلة والأصدقاء دون الحاجة لدفع رسوم المواقف في أي من الأماكن التي يتوجهون إليها، كما تهيب البلدية بضرورة الانتباه للمناطق التي لا تخضع للمجانية والتي تم ذكرها، مشيرة إلى أنها تستقبل جميع الملاحظات على الرقم 993 والتعامل معها على الفور.

وكانت البلدية قد أعلنت في وقت سابق عن تطبيق خددمة جديدة وهي إمكانية حجز المواقف عن طريق الرسائل النصية القصيرة لأكثر من ساعة، بعد أن كانت عملية الحجز تقتصر على ساعة واحدة ويتم تجديدها لساعة أخرى، حيث يأتي تفعيل هذه الخدمة في الوقت الحالي لمتعاملي "اتصالات" فقط، وحرصت البلدية من خلال إطلاق هذه الميزة الجديدة على تسهيل جميع الخدمات وتوفيرها بكل يسر للجمهور، لحجز مواقف مركباتهم بالمدة التي يرغبونها دون الحاجة إلى عملية التجديد بين الحين والآخر، بل باتت العملية مبسطة بشكل أكثر لحجز المدة المطلوبة تفادياً لنسيان الشخص على سبيل المثال للتجديد، وما يترتب على ذلك من تجاوز للمدة المسموحة.