«خيرية الشارقة» توزع كوبونات وقود على 400 أسرة سوريةفي الأردن

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وزعت جمعية الشارقة الخيرية كوبونات وقود على 400 أسرة سورية لاجئة في الأردن، في مقر الجمعية الخيرية الأردنية، لتأهيل ورعاية الأيتام والفقراء، بحضور القائم بأعمال السفارة في العاصمة الأردنية عمّان، فيصل أحمد آل مالك، وجاءت المبادرة ضمن مبادرات وأنشطة وبرامج الجمعية في «عام زايد».

وقال مدير إدارة الكفالات والمشاريع في الجمعية، محمد حمدان الزري، إن وفد الجمعية قام بتوزيع الكوبونات على تلك الأسر، لحاجتها الماسة للدفء، في ظل الأجواء الممطرة والباردة في فصل الشتاء. وأشار إلى أن عملية التوزيع تمت بإشراف سفارتنا في الأردن، لافتاً إلى حرص الجمعية على أن تكون فاعلة في مختلف أشكال العمل الخيري، في ظل دعم عملي من قبل المحسنين والمتبرعين وفاعلي الخير.