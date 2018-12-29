المصدر: الامارات اليوم

طريق

طالب مستخدمون لطريق الشيخ محمد بن زايد الجهات المختصة بحلول جذرية، لظاهرة كتف الطريق والتجاوزات التي تتم من بعض السائقين، من خلال وضع رادارات مراقبة متحركة على طول الطريق، وتشديد العقوبات الرادعة.

إزعاج

طالب مرتادو كورنيش جزيرة المرجان، برأس الخيمة، شرطة رأس الخيمة بنشر دوريات المرور في المكان، لضبط المركبات التي تصدر أصواتاً مزعجة، وتروّع الأطفال والسياح، ويقوم سائقوها بحركات استعراضية، وذلك لتفادي وقوع الحوادث، وللحفاظ على سلامة الآخرين.

أسعار

طالب مستهلكون وزارة الاقتصاد بمراقبة أسعار الوجبات والمشروبات في سيارات الطعام المتنقلة بالدولة، إذ يتم بيع عبوة المياه الصغيرة بخمسة دراهم، في حين أنها تباع في المراكز التجارية والبقالات بدرهم.

المنتخب

اقترح قارئ على مسؤولي اتحاد كرة القدم التنسيق مع الجاليات العربية المقيمة في الدولة، لحشد جمهور هذه الجاليات خلف منتخب الإمارات لتشجيعه في المباريات، جنباً إلى جنب مع الجمهور الإماراتي، خلال ظهوره المرتقب في كأس آسيا، التي تستضيفها الإمارات الشهر المقبل.

أسعار

اشتكى قراء في أبوظبي تزايد أسعار الحلاقة الرجالية في بعض الصالونات، بشكل مفاجئ، قبل نهاية العام بنسب تراوح بين 30 و60%، من دون أي مبرر. وطالبوا الجهات الرقابية بفرض غرامات على الصالونات التي تبالغ في أسعارها.

سوق

اشتكى زوّار للسوق الشعبي في عجمان من عدم وجود مواقف كافية لسياراتهم، مشيرين إلى أن المساحات الخالية في السوق، التي كان يمكن أن تحل هذه المشكلة، يتم حالياً تشييد عدد من البنايات الجديدة عليها.

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