«تدوير» تعالج 28 طناً من الإطارات المستعملة يومياً

المصدر: أبوظبي – الإمارات اليوم

كشف مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) عن إعادة تدوير قرابة الـ7000 طن من الإطارات المستعملة، منذ بداية العام الجاري حتى أغسطس الماضي، بواقع 28 طناً يومياً، من خلال منشأتها المتخصصة في تدوير إطارات السيارات، مصنع الخليج للمطاط.

وتعالج حبيبات المطاط لتحويلها إلى مركب مطاط عالي الجودة، يستخدم بديلاً عن المطاط الطبيعي، لاستخدامه في مجالات متعددة، مثل العشب الاصطناعي للملاعب الرياضية، إذ يسهم في تحسين مرونة الأرضيات، ما يقلل نسبة حدوث إصابات للاعبين، كما أنه يزيد العمر الافتراضي لأرضيات الملاعب، لأنه لا يتأثر بالعوامل الجوية ولا يتفاعل كيميائياً.

وقال مدير عام تدوير بالإنابة، الدكتور سالم خلفان الكعبي، إن عملية تدوير النفايات في المصنع، تتم بأعلى المواصفات العالمية المعتمدة. وأضاف الكعبي أن المصنع يسهم في التخلص من الإطارات المستعملة والتالفة بطرق آمنة ومفيدة، بدلاً من حرقها أو دفنها، ما يؤدي إلى أضرار بيئية وصحية كبيرة.