«تنفيذي الشارقة» يعتمد «مسار قطار الاتحاد» وتشغيل مدرسة «خليفة الهمزة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، اتفاقية تنظيم مسار قطار الاتحاد في إمارة الشارقة، المزمع توقيعه بين دائرة التخطيط والمساحة في الإمارة، وشركة الاتحاد للقطارات.

كما اعتمد المجلس في اجتماعه، الذي ترأسه سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، اتفاقية تشغيل وإدارة مدرسة خليفة الهمزة الخاصة في منطقة المدام، المزمع توقيعها بين مجلس الشارقة للتعليم، ومؤسسة بوخاطر لإدارة وتطوير التعليم الدولية، بهدف العمل على إعداد المدرسة بمهنية عالية من النواحي الأكاديمية والتربوية، وإدارة المدرسة بما يتفق مع التشريعات السارية في المجال التعليمي.

وكان صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجّه في وقت سابق بإنشاء مدرسة خاصة باسم مدرسة خليفة الهمزة الخاصة في منطقة المدام، تخليداً لذكرى الطفل خليفة عبدالله الهمزة، الذي وافته المنية إثر حادث غرق في مدرسته في مدينة الشارقة.

واطّلع المجلس، خلال اجتماعه الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم، على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن سياسة مجلس الشارقة الرياضي.

وأقرّ تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن قانون تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ووجّه بإحالة مشروع القانون إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، لإصداره.

فتح باب ‏التسجيل في مدرسة «خليفة الهمزة»

محمد الرفاعي - الشارقة / أكد ‏رئيس مجلس الشارقة للتعليم، الدكتور سعيد مصبح الكعبي، فتح باب ‏التسجيل أمام الطلبة الراغبين في الالتحاق بمدرسة «خليفة الهمزة» من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الأساسي، في مدارس الإبداع بمنطقة المدام.

وأفاد بأن صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجّه بافتتاح المدرسة عقب زيارة قام بها لتقديم واجب العزاء لأهل الطفل، الذي غرق في مسبح مدرسة خاصة بمدينة الشارقة، إذ علم من أهالي منطقة الفلي بالمدام، أن أبناءهم يقطعون مسافة طويلة للذهاب إلى مدارسهم في المدينة لعدم وجود مدارس خاصة قريبة منهم، مشيراً إلى أن تنفيذ التوجيهات جاء بسرعة قياسية، نتيجة لتضافر جهود الجهات المعنية، منوّها بمسارعة وزارة التربية والتعليم في إعداد المبنى وتسليمه، لتأثيث المدرسة وتجهيزها وتوفير الكادرين التعليمي والإداري لها، لافتاً إلى أن فكرة المدرسة جديدة، كونها تمثل شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي، ممثلاً بمجلس الشارقة للتعليم، والقطاع الخاص، ويمثله مجموعة بوخاطر لإدارة وتطوير التعليم.

وقال الكعبي: «إن السعة الاستيعابية للمدرسة تصل إلى 300 طالب وطالبة من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الأساسي»، مضيفاً أن «اختيار (مجموعة بوخاطر) جاء عقب دراسة ميدانية أكدت أن معظم طلبة المدام يلحقون أبناءهم بمدرسة الإبداع العلمي، التي تدار من قبل المجموعة».