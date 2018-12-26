المصدر: الامارات اليوم

مرآة

تعرَّضت مرآة مركبة للسقوط إثر حادث بسيط، فلجأ صاحبها إلى الوكالة لإصلاحها، فأبلغه الفنيون، دون كشف دقيق، بأن عليه استبدالها، مقابل 3000 درهم، لكنه رفض، وذهب إلى إحدى ورش الصيانة، وهناك أكد له الميكانكي أن المرآة سليمة، وكل ما يحتاجه فقط رابط بلاستيكي صغير بقيمة 10 دراهم، لتثبيتها.

«شيشة»

أفاد أولياء أمور في أبوظبي بأن مقاهي، في منطقة الكورنيش، تقدم «الشيشة» لطلبة المدارس صغار السن، دون 18 عاماً، خلافاً للقانون. وطالبوا بتشديد الرقابة وفرض عقوبات تصل إلى الإغلاق على هذه المقاهي، نظراً للأضرار الصحية البالغة التي تلحق بصغار السن.

تخفيضات

نوّه مستهلكون في أبوظبي بقيام عدد كبير من المحال التجارية، بإعلان تخفيضات سعرية، تزامناً مع موسم الأعياد ونهاية العام، ما أتاح لهم خيارات شرائية عدة، وزاد بهجة الأعياد.

توسعة

طالب مرتادو مسجد حديقة المجاز، في إمارة الشارقة، الجهات المعنية بإجراء توسعة لحمامات المسجد للنساء والرجال، إذ تشهد ازدحاماً كبيراً خلال أيام الإجازة الأسبوعية، حيث ينتظر المصلون في طابور طويل لقضاء حاجتهم قبل دخول المسجد للصلاة.

تنزيلات

قال مستهلكون إن بعض المحال المنتشرة، خصوصاً في المناطق الشعبية، تضع على واجهاتها لوحات التنزيلات الترويجية، وبنسب تصل إلى 90% في بعض الأحيان، متسائلين عن طريقة وآلية طرح هذه التنزيلات، وما إذا كانت حقيقية أم لا، كونها مستمرة طوال العام.

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