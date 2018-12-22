المصدر: الامارات اليوم

صيدليات

شكت قارئة وجود صيدليات في دبي لا تتعامل مع شركات التأمين الصحي، وعدم وجود ربط إلكتروني بينها وبين الشركات، مطالبة بضرورة العمل على إدراج هذه الصيدليات ضمن قوائم محددة حتى يتنسى للمتعاملين التعرف إليها.

تسوّل

فوجئت مواطنة أوقفت سيارتها في المواقف الخاصة بمحال تجارية في شارع خدمات الثنية في دبي، بتعرضها مجدداً لموقف التسول نفسه الذي تعرضت له قبل أشهر، الذي يمارسه أشخاص آسيويون من خلال الاقتراب من السيارة والإصرار على محادثة صاحبها، ومحاولة استعطافه للحصول على مساعدة مالية، وإذ أحسوا بالتجاهل فإنهم يحرصون على الانسحاب خوفاً من إبلاغ الشرطة.

«باصات»

طالب سائقون بتكثيف حملات التوعية الخاصة بسائقي «باصات» العمال في الدولة، وذلك إثر المخالفات المرورية التي يرتكبونها لاسيما على الطرق السريعة، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

دراجات

شكا سائقون في دبي قيادة دراجات هوائية ونارية في الشوارع العامة عوضاً عن المسارات المخصصة لها، الأمر الذي يسبب إرباكاً كبيراً لهم، كما قد يعرضهم لارتكاب حوادث دهس، مطالبين بتشديد الرقابة وتغليظ المخالفات الخاصة بمثل هذه الممارسات.

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