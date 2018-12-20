مبنى جديد للدفاع المدني في كلباء

المصدر: سمية الحمادي - كلباء

كشفت مدير المنطقة الشرقية في وزارة تطوير البنية التحتية، المهندسة حليمة محمد الشحي، عن مشروع لإنشاء وإنجاز مركز جديد للدفاع المدني بمدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة، بكُلفة 12 مليوناً و400 ألف درهم، مشيرة إلى أنه جارٍ استخراج التراخيص اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع.

ولفتت إلى أن المركز يتميز بالطابع المعماري الحديث مع مراعاة معايير الاستدامة، ما يجعله مواكباً للعصر، كما يتميز التصميم بسهولة الحركة داخل المبنى للوصول إلى الأقسام المختلفة ويتكون من المبنى الرئيس الذي يضم مبنى الدفاع المدني والآليات، ومبنى التدريب، ومبنى الخدمات وهو عبارة عن غرفة حارس ومباني خدمات إلكتروميكانيكية، ومواقف سيارات مظللة للموظفين والمتعاملين.

وذكر مصدر في الدفاع المدني، أن موقع المركز سيكون في منطقة استراتيجية قريبة من منطقة الغيل ومناطق سكنية عديدة سيخدمها، بالإضافة إلى أن اختيار المنطقة جاء من دراسات حول إنشاء بعض مراكز للدفاع المدني بالمناطق السكنية الجديدة خصوصاً المناطق الجبلية، مشيراً إلى أن المركز الجديد سيقدم الدعم لنقطة تأمين الحرائق المخصصة في مركز شرطة وادي الحلو، الذي يضم سيارة إطفاء مجهزة، بالإضافة إلى مركبة تدخل سريع.

وأوضح أن الاهتمام بالسلامة المدنية، وتوفير خدمات الأمن والسلامة في مدينة وادي الحلو ومنطقة الغيل والمناطق السكنية التي تقع في المناطق الجبلية في مقدمة أولويات وزارة الداخلية، خصوصاً أن هذه المناطق جبلية ومربوطة بشوارع حيوية.