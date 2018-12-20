المصدر: الامارات اليوم

ردّ

رداً على شكوى نشرتها زاوية سكيك بتاريخ 12 نوفمبر الماضي، بخصوص مطالبة مراجعين لمستشفى القاسمي في الشارقة، بالعمل على توفير مواقف إضافية للسيارات، حيث إنهم يضطرون للبحث طويلاً للحصول على مواقف شاغرة ما يشكل جهداً إضافياً عليهم، أفادت إدارة الاتصال المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة بأن جهة الاختصاص المعنية بالمواقف، هي مستشفى القاسمي، لذا يجب إصدار طلب رسمي من قبل إدارة المستشفى.

روايات

استاء قارئ من انتشار روايات أجنبية تروج سلوكيات غير سوية، في مكتبات بالدولة، وتتصدر أرففها الأمامية، وعلى أغلفتها صور خادشة للحياء، مطالبين بتكثيف الرقابة من الجهات المختصة.

انتحال

تلقى قارئ رسالة، عبر برنامج الدردشة «واتس آب»، انتحل فيها المرسل صفة البنك الذي يتعامل معه القارئ، ليبلغه بأن البطاقة الخاصة به قد تم إيقافها بدعوى عدم تحديث بياناته الشخصية، ولكي يعيد تفعيلها يتعين عليه الاتصال بالرقم المرفق، وحينما قرر القارئ عوضاً عن الاتصال بالرقم المرفق الاتصال بالبنك، حذره الموظف من التعاطي مع هذه الرسالة، لما تنطوي عليه من احتيالٍ واضحٍ وبيّن.

ممارسات

شكا عدد من سكان منطقة الكورنيش بعجمان الممارسات السلبية، التي يقوم بها شباب في المنطقة ليلاً، بالسهر طوال الليل في الشوارع بالقرب من البنايات السكنية، والتحدث بأصوات مرتفعة جداً، الأمر الذي يسبب إزعاجاً كبيراً للسكان، مطالبين بضرورة منع مثل هذه الممارسات المزعجة وغير المسؤولة.

أسعار

طالب عدد من المستهلكين بضرورة مراقبة أسعار الخضراوات والفواكه، التي تباع في المجمعات الاستهلاكية، بعد أن شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً غير مسبوق، يخالف ما هو معهود في مثل هذا الوقت من العام.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com