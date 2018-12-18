70 % انخفاضاً في «الجرائم المقلقة» بالمنطقة الشرقية

المصدر: سمية الحمادي - خورفكان

أكدت إحصاءات شرطة الشارقة ارتفاع نسبة الشعور بالأمان في المنطقة الشرقية إلى 96%، فيما انخفض معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في المنطقة خلال العام الجاري بنسبة 57%، بواقع ثلاث وفيات مقابل سبع وفيات العام الماضي، موضحة أن الشارع الأكثر خطورة هو كلباء.

جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي السنوي الثاني «عن قرب»، الذي نظمته إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالتعاون مع إدارة شرطة المنطقة الشرقية.

وأشار مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية في شرطة الشارقة، العقيد علي محمد الحمودي، إلى أن مؤشر زمن الاستجابة خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغ خمس دقائق، بينما سجل مركز خورفكان خلال العام الجاري 4:20 دقائق.

وكشفت الاحصاءات عن انخفاض نسبة الجرائم المقلقة في المنطقة الشرقية، بنسبة 70%، بواقع 12 قضية خلال العام الماضي، مقابل قضايا معدودة لسرقات بسيطة خلال العام الجاري.

وقال مدير فرع الخدمات المساندة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين، الرائد سالم عبدالله الريامي، إن إدارة شرطة المنطقة الشرقية منحت، في إطار التعاون مع وزارة التربية والتعليم، 73 رخصة قيادة لطلبة مدارس الثاني عشر ممن أكملوا السابعة عشرة والنصف العام الماضي، بينما سجلت خلال العام الجاري 57 رخصة، تنفيذاً لمبادرة «رخصتي تبدأ من مدرستي»، التي أطلقتها الإدارة في إطار تعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة.

وخصصت شرطة خورفكان جهاز «آيباد» ذكياً لاستقبال بلاغات ذوي الهمم، إضافة إلى تركيب سبع كاميرات مراقبة على الشوارع الرئيسة متصلة بغرفة عمليات الشارقة ومدينتي كلباء ودبا الحصن، لرصد المخالفات في المنطقة، إذ تستقبل الشكاوى والبلاغات من الجمهور وتغطي مواقع الحوادث، ويتم التعامل مع بلاغات ذوي الهمم فورياً من خلال أفراد مدربين.