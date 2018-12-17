85 ألف راكب من الشارقة إلى كلباء في 6 أشهر

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن إجمالي عدد ركاب خط (116E) الرابط بين الشارقة وكلباء، بلغ 85 ألف راكب منذ بداية تشغيل الخط في منتصف مايو 2018 حتى 30 نوفمبر الماضي، وفقاً لتصريحات مدير الهيئة لشؤون المواصلات عبدالعزيز الجروان.

وبين الجروان أنه استكمالاً لجهود الهيئة في تعزيز النقل الجماعي وخدمة مستخدمي حافلات مواصلات النقل بين المدن، تم إجراء توسعة وتعديل جزئي على مسار خط رقم 116 الذي يربط الشارقة بخورفكان، ليصل إلى مدينة كلباء منذ مايو الماضي، وقد تم تخصيص ست حافلات لخدمة هذا الخط الذي يحمل رقم 116E من إجمالي عدد 12 حافلة موجودة مسبقاً للخط 116، بحيث يكون زمن التقاطر 30 دقيقة، وذلك حرصاً من الهيئة على تلبية الطلب المتزايد على الخدمة للركاب المتنقلين بين الشارقة وكلباء يومياً.