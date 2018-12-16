«التوطين» تنظم لقاء اليوم المفتوح لتوظيف المواطنين في الظفرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق فعاليات «اليوم المفتوح» لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص بمنطقة الظفرة غداً، والتي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وهيئة الموارد البشرية أبوظبي في إطار مبادرة توفير 1000 فرصة وظيفية للمواطنين من أبناء المنطقة في القطاع الخاص، والتي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

ويستقبل اليوم المفتوح للتوظيف الذي يقام في قاعة أفراح بلدية الظفرة المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل من حملة شهادات الماجستير وما دونها.

ودعت الوزارة المواطنين والمواطنات من أبناء منطقة الظفرة الى المشاركة والتسجيل في فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف، التي تبدأ عند الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً، مع إحضار الهوية الأصلية والسيرة الذاتية.

ومن المقرر أن تعرض مجموعة من شركات القطاع الخاص العديد من الفرص الوظيفية المتنوعة خلال اليوم المفتوح الذي سيشهد عقد مقابلات وظيفية مباشرة مع المواطنين والمواطنات الحضور، ما يمكنهم من الحصول على فرص العمل المناسبة سواء من خلال عروض أو عقود العمل التي ستبرم مباشرة بين المواطنين الذين يجتازون المقابلات والشركات المعنية.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تدير أيام التوظيف المفتوحة من خلال أربع مراحل تشمل: تسجيل الباحثين عن العمل فور وصولهم الى مكان اليوم المفتوح من خلال نظام ذكي يتيح لكل باحث عن عمل اختيار ثلاث فرص وظيفية من الشواغر المطروحة، ومن ثم مرحلة الإرشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن عمل بأهمية القطاع المستهدف والوظائف المطروحة، والتأكد من جاهزيته للمقابلة الوظيفية، وتليها مرحلة تهيئة الباحث عن عمل لإجراء المقابلة الوظيفية، وهي المرحلة الأخيرة.

1000

فرصة وظيفية في القطاع الخاص، ستوفرها فعاليات اليوم المفتوح للمواطنين من أبناء الظفرة.