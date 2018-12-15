أشغال الشارقة تنجز مخازن بلدية كلباء بتكلفة 3.8 ملايين درهم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة أعمال الإنشاء الخاصة بمجمع مخازن تابع لبلدية كلباء بالمنطقة الصناعية بتكلفة 3.8 مليون درهم، أعلن عن ذلك، مدير إدارة الأفرع المهندس محمد بن يعروف مشيراً إلى أن مدينة كلباء تشهد تطوراً لافتاً في مختلف القطاعات، وذلك نتيجة رؤية مستنيرة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث يحرص سموه على دفع عجلة التنمية والتطوير الحضاري بمختلف مدن ومناطق الشارقة.

وأوضح " أن المدينة تزخر بالعديد من المشاريع التنموية في الوقت الراهن التي تقع ضمن خطة الدائرة التنموية.

وأشار بن يعروف إلى أن المجمع الجديد يضم مخازن للأثاث والأسمدة وقطع الغيار وغيرها من استخدامات للبلدية، والتي تعمل على تهيئة إدارة خاصة للمخازن وتوفير مكاتب إدارية لها بالمجمع البالغ تكلفته الإجمالية 3 ملايين و800 ألف درهم.

من جهتها، قالت المهندسة بشاير المنصوري مدير فرع كلباء " يضم المجمع المؤلف من طابق أرضي وأول و الذي يمتد على مساحة 1350 متراً مربعاً مخازن البلدية وتبلغ مساحة كل مخزن 550 متر اً مربعاً و 6 مكاتب إدارية و مكتب المدير إلى جانب غرف دورات المياه والمطبخ، كما تم تمديد أعمال الكهرباء بأطوال أسلاك 38 متراً وبأحمال كهربائية بسعة 415كيلو واط.

وأكدت أن المشروع يتميز بالطابع الحديث ومواكبة العصر، ويتيح تصميمه سهولة الحركة داخل المبنى للوصول إلى الأقسام المختلفة، وتتلاءم تصاميمه الهندسية مع طبيعة العمل التمويني، لزيادة الكفاءة وتسهيل عملية القيام بمهام التخزين على الوجه المطلوب.

ويسهم المبنى في تسهيل الخدمات المقدمة ، منوّهة إلى أن التصاميم جاءت منسجمة مع وظيفة المبنى، بحيث تحقق الأهداف المرجوة منه.