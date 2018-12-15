المصدر: الامارات اليوم

«دو»

شكا متعامل لدى شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، تكرار استقباله مكالمات من هواتف متحركة بأرقام مختلفة، يتضح لاحقاً أنها اتصالات إعلانية من الشركة يقدمها الحاسب الآلي باللهجة الهندية التي لا يتقنها جميع متعاملي الشركة.

طوابير

استاء مسافرون بسبب قلة عدد الموظفين في محطة السفر بالنادي السياحي في أبوظبي تزامناً مع عطلة اليوم الوطني، الأمر الذي أدى إلى اصطفاف طوابير انتظار طويلة استمرت ساعات عدة لإنهاء إجراءات السفر، مطالبين مجدّداً بزيادة عدد الموظفين في الإجازات الرسمية.

مخالفة

فوجئت ولية أمر مخالفة مركبات أولياء أمور اصطفت في المنطقة الترابية أمام مدرسة المواكب - القرهود في دبي، أثناء حضورهم احتفال المدرسة باليوم الوطني، علماً أنهم يستخدمون هذه المنطقة يومياً خلال توصيل أبنائهم للمدرسة ولم تتم مخالفتهم. وقدمت شكوى إلى هيئة الطرق والمواصلات، إلا أنها لم تلقَ أي صدى.

«بوتيم»

طالب عميل لدى شركة اتصالات بالعمل على تحسين خدمة «بوتيم» المندرجة تحت خدمة «إي لايف»، نظراً للمشكلات الكثيرة التي تعانيها، إذ إنها، على حد قوله، «غير نافعة بالنسبة للصوت والصورة».

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

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