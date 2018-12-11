المصدر: الامارات اليوم

سرعة

شكا سائقون عدم التزام قادة مركبات بقانون القيادة في المسرب الأيسر، حيث يقودون مركباتهم بسرعة المسرب الأيمن، وذلك دون اكتراث لتنبيهات المركبات الأخرى، الأمر الذي يلعب دوراً كبيراً في تعطيل حركة السير، وقد يتسبب في وقوع حوادث مرورية.

أدراج

أشار مريض في مستشفى حكومي بدبي إلى عدم توافر خزانة وأدراج للملابس والأغراض الشخصية، في الغرفة الخاصة التي نزل بها، الأمر الذي اضطره إلى إحضار حقيبة عوضاً عنها.

متسولون

شكا سائقون وجود متسولين من أصحاب الهمم في الشارع الصناعي الثاني في الشارقة المؤدي إلى دبي، مطالبين بتكثيف الرقابة، وتغليظ المخالفة على كل من يحاول استغلال إعاقته لاستدرار تعاطف الآخرين.

اختيار

فوجئت مريضة في جناح نسائي بمستشفى حكومي في دبي، بمنحها فرصة الاختيار ما بين النوم في غرفة خاصة بجهاز تلفاز معطل، أو النوم في غرفة جماعية، فاضطرت إلى اللجوء إلى الخيار الأول.

رقابة

طالب قارئ بتشديد الرقابة وتكثيفها على مرتادي الشاطئ بإمارة أم القيوين، وذلك حرصاً على التزامهم بالملابس المحتشمة، لاسيما أن الشاطئ يقصده الصغار والكبار على حد سواء.

مطالب

يواصل سكان منطقة القوز الثانية في دبي، مطالبهم بضرورة رصف الطرق الداخلية للمنطقة، وتوفير أعمدة إنارة، نظراً للظلام الدامس الذي يسود المنطقة ليلاً.

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