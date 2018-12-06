«تنمية المجتمع» تفتتح أندية نهارية لكبار المواطنين في الفجيرة الشهر الجاري

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

كشفت وزارة تنمية المجتمع، عن عزمها افتتاح الأندية النهارية لكبار المواطنين في الفجيرة، خلال الشهر الجاري، لافتة إلى افتتاح أندية أخرى في دبي ورأس الخيمة العام المقبل، فيما سيتم افتتاح أندية في الشارقة خلال 2020، وذلك ضمن خطة زمنية وضعتها الوزارة لإنشاء أندية لكبار المواطنين في الدولة.

ويتم إنشاء الأندية النهارية في مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة لتكون مجهزة لتجمع كبار المواطنين، ولقائهم مع أفراد المجتمع خلال الفترة الصباحية، وتقدم لهم برامج اجتماعية وصحية وترفيهية.

وقالت المستشارة في وزارة تنمية المجتمع، حصة تهلك، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الأندية النهارية لكبار المواطنين أثبتت نجاحها في عجمان وأم القيوين»، موضحة أن «خدمات النادي النهاري يستهدف المواطنين البالغ أعمارهم 60 عاماً فما فوق من كلا الجنسين».

وعددت تهلك أهداف الأندية النهارية، وتتضمن توفير قنوات وبيئة حاضنة، لضمان دمج كبار المواطنين وتواصلهم الفاعل مع الشباب وبقية أفراد المجتمع، إضافة إلى توفير مكان يشعر فيه كبار المواطنين بالخصوصية».

وتابعت أن «الأندية تمكن القائمين على رعاية كبار المواطنين، من خلال تقديم الخدمات المختلفة لهم في جو من الألفة، ما يسمح بالتعرف إلى حاجاتهم وتطوير الخدمات التأهيلية المناسبة لهم»، مضيفة أن «الأندية تتيح لهم التواصل مع أفراد المجتمع، مع إمكانية الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم ومعارفهم عن تاريخ وتراث الوطن».

وعن نوع الخدمات والأنشطة المقدمة في الأندية النهارية، أوضحت تهلك، أن «الأندية النهارية تقدم برامج خدمات اجتماعية، تتضمن الرعاية ومتابعة ورصد أحوالهم والمتغيّرات التي تطرأ على حالاتهم الصحية والنفسية، ومواكبة أحوالهم بما يضمن تحقيق أفضل مستوى من درجات التكيف بينهم وأسرهم والبيئة المحيطة بهم، إلى جانب برنامج يومي لتقديم الخدمات لكبار المواطنين، وتخصيص فترات للنشاط الاجتماعي والترفيهي يومياً».

وأفادت تهلك بأن «الأندية النهارية تقدم خدمات صحية مختلفة لكبار المواطنين، حيث تسهم مجموعة من المستشفيات الخاصة في توفير طاقم تمريضي يقوم بالفحص الدوري والمتابعة أثناء وجوده في النادي، والتأكد من حصولهم على العلاج المناسب، كما يجري الطاقم التمريضي فحصاً دورياً أسبوعياً لمرضى السكر وضغط الدم، وتقديم العلاج المناسب لكل حالة، فضلاً عن التثقيف والتوعية بالعادات والسلوكيات الصحية، من خلال محاضرات وورش توعية».

ووفقاً لتهلك، فإن الأنشطة التي يمارسها كبار المواطنين في الأندية النهارية تتضمن الاطلاع على كل ما هو جديد في عالم القراءة، من خلال مكتبة النادي، وممارسة بعض الأعمال اليدوية البسيطة والهوايات المهنية وتدريبهم على القيام بها.

وتسعى الأندية النهارية إلى شغل أوقات فراغ كبار المواطنين بأنشطة ترفيهية، مثل الرحلات والرياضة في الأماكن الخارجية، لحثهم على الاعتماد على أنفسهم، ومساعدتهم وتشجيعهم على تنشيط وتحريك عضلاتهم، لاسترجاع مهاراتهم الحركية بصورة طبيعية.

أنشطة اجتماعية ورياضية

يتكون مبنى النادي النهاري من مجلس لممارسة الأنشطة الاجتماعية المختلفة، وصالة رياضية لممارسة الرياضات الخفيفة وتلقي العلاج الطبيعي، وكذلك صالة لعقد الورش لتدريب كبار المواطنين على استخدام التقنيات الحديثة والحرف اليدوية وبعض المهارات، وكذلك تدريب مرافقيهم على كيفية التعامل مع المسن، من خلال محاضرات وورش تثقيف وتوعية بالعادات والسلوكيات الصحية.

وعرف أول ناد نهاري أنشأته وزارة تنمية المجتمع في عجمان باسم «المضيف»، وعرّفت الوزارة «المضيف» بإنه أول مجلس خاص بكبار المواطنين في الدولة، يجتمعون فيه والشباب لاستغلال وقت فراغهم في البرامج الاجتماعية الهادفة والفاعلة.