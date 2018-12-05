المري يوقّع على أكبر رسالة حب ووفاء للشيخ زايد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، على أكبر رسالة حب ووفاء للقائد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ضمن مبادرة أطلقتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، برعاية مجموعة الفطيم، في فعاليات «عام زايد 2018»، وهي عبارة عن سيارة كبيرة متنقلة تحمل أكبر رسالة ورقية تجوب جميع أنحاء إمارات الدولة والقيادات الشرطية، بهدف إبراز محبة وتقدير أبناء الإمارات لشخصيته.

وأكد المري أن ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ستبقى حية لدى أبناء زايد، وسيتذكرون دائماً الرجل الذي كرّس حياته من أجل بناء الدولة على أسس متينة وقوية، أسهمت في ما وصل إليه الاتحاد إلى مصافي الدول المتقدمة، وأصبحت محط أنظار العالم في التنمية والازدهار والتطوّر والتقدم، مشيراً إلى أن المغفور له الشيخ زايد أسس الدولة على نهج إنساني وحضاري عنوانه العطاء والريادة والتسامح وحب الوطن والوحدة والاتحاد.

واستمع المري، بحضور مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، من رئيس فريق المبادرة، المقدم صالح سالم الجنيبي، إلى شرح عن المبادرة التي تعكس حب وتقدير أبناء الإمارات لشخصية زايد الخير.