تدشين شارع الإمارات العربية المتحدة وساحة دبي في ايطاليا

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أزاح سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية صقر ناصر الريسي، الستار عن لوحتي " شارع الإمارات العربية المتحدة" و"ساحة دبي" بمدينة ماجونة الإيطالية إيذانا بافتتاحهما.

جاء ذلك ضمن احتفالية كبرى أقيمت تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني الـ 47 حضرتها رئيسة مقاطعة أمبريا بوسط ايطاليا كاتيوشا ماريني، وعمدة مدينة ماجونة جاكومو كيودوني، إلى جانب محافظها ورؤساء اداراتها المحلية وممثلي سلطاتها.

وعبر كل من كاتيوشا ماريني وجاكومو كيودوني عن سعادتهما بافتتاح هذا الشارع والساحة كونهما يحملان اسم الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي الأمر الذي يعبر عن مدى التعاون والمحبة والتلاقي بين البلدين.

من جانبه نوه رئيس الأكاديمية الايطالية للخيل والقدرة جان لوكا لاليشا - التي تقع على شارع الإمارات - إلى أهمية هذا الحدث الذي يأتي عرفانا بما قدمت الإمارات ودبي لرياضة الخيل في العالم عامة وايطاليا خاصة.

بدورة عبر سفير الدولة عن شكره للحضور على كلماتهم الطيبة وإشادتهم بدولة الإمارات مؤكدا أن هذه الفعالية تأتي تتويجا للعلاقات الإماراتية الايطالية التي تمتد لسنوات طويلة وستستمر بما يخدم الشعبين الصديقين.. وأشار إلى أن ما تحقق من هذا النجاحات والانجازات يعود إلى دعم القيادة الحكيمة في دولة الإمارات وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي عمل لسنوات طويلة على دعم رياضة الخيل باعتبارها جسرا للتواصل بين الشعوب.

حضر الافتتاح العديد من رجال الأعمال ومدراء الإدارات.