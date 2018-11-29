تغيير سرعات طرق في أبوظبي 2 ديسمبر

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت لجنة السلامة المرورية في أبوظبي عن تعديل السرعات على بعض الطرق، وزيادة السرعة المسموح بها إلى 140 كيلو/‏‏‏ساعة، في إطار جهودها لتحقيق أفضل مستويات السلامة على الطرق وذلك اعتباراً من الثاني من ديسمبر المقبل.

وتشمل الطرق المعدلة سرعاتها: طريق سويحان الهير من دوار مدينة زايد العسكرية إلى تقاطع طريق الشاحنات، ومن تقاطع طريق الشاحنات E75 إلى منطقة الهير، وطريق العجبان الساد E16، من دوار قصر العجبان إلى منطقة الساد، وطريق العين - القوع E95.

وأفادت شرطة أبوظبي بأن التعديلات الجديدة تم اعتمادها وفق دراسات ومقارنات معيارية دقيقة لمؤشرات الحوادث المرورية، والخصائص الهندسية، وكثافة الحركة المرورية على الطرق، وصولاً إلى تحقيق أفضل مستويات السلامة المرورية المطبقة عالمياً.

وذكرت أنها اعتمدت مجموعة من التوصيات والإجراءات الفنية المرتبطة بتحليل الحوادث المرورية، ومراعاة الخصائص الهندسية للطرق المختلفة، والأحجام المرورية على تلك الطرق، والتوصية برفع السرعات التشغيلية على أجزاء تلك الطرق، مع إجراء التحسينات الهندسية التي من شأنها الحفاظ على مستوى السلامة المرورية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين: دائرة النقل ودائرة التخطيط العمراني والبلديات.

وأوضحت أن تعديل السرعات لا يشمل كل الطرق، وإنما بعض الأجزاء منها.