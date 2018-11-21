7000 دراجة «ديليفري» تنقل «وجبة اليوم»

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

الاعتماد على خدمة التوصيل، وتوصيل الأطعمة الجاهزة تحديداً، يمثل حاجة يومية بالنسبة للعزاب والموظفين خلال فترة عملهم، بل أصبح كذلك لكثير من ربات البيوت أيضاً، الأمر الذي رافقه ارتفاع في نسبة المخالفات والحوادث الناتجة عن استخدام دراجات التوصيل، ما حمل الجهات المعنية، في مارس من العام الماضي، على تنظيم وتحديد المعايير والمواصفات المطلوب توافرها في الدراجات، ووضعها في حيز التنفيذ.

وتظهر أحدث الإحصاءات الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الجهة المسؤولة عن ترخيص الدراجات، أن دراجات توصيل الأطعمة تمثل ما يزيد على 26% من المجموع الكلي للدراجات المرخصة باسم منشآت تجارية.

وتطورت خدمة توصيل وجبات الطعام، خلال السنوات الماضية، إلى حد أصبحت معه بعض شركات التوصيل مصدراً للبيانات التحليلية، التي يمكن من خلالها تحديد الأنواع والأصناف الغذائية الأكثر رواجاً.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، عبدالله يوسف آل علي، لـ«الإمارات اليوم»، إن هناك 7150 دراجة مسجلة بأسماء مطاعم ومطابخ وفنادق لنشاط التوصيل، فيما لا يتجاوز عدد الدراجات المسجلة بأسماء منشآت متخصصة في تخليص وتوصيل الوثائق 250 دراجة.

وأفاد بأن عدد الدراجات المسجلة باسم منشآت مرخصة لأنشطة تجارية، من ضمنها نشاط التوصيل، يبلغ 26 ألفاً و700 دراجة، تمثل دراجات توصيل الوجبات والأطعمة نحو 26% منها، بينما يتوزع العدد المتبقي من الدراجات المرخصة على الأنشطة الأخرى بمختلف أنواعها.

وكانت الهيئة قد أعلنت، في مارس من العام الماضي، بالتنسيق مع الوجهات المعنية الأخرى، اعتماد مجموعة من الاشتراطات الخاصة بمواصفات صندوق الدراجات النارية لتوصيل المواد بمختلف أنواعها، في إطار الاتفاق على تخصص كل جهة بالمهام الموكلة إليها، لضمان ضبط سلامة هذا النوع من الأنشطة. وعن شروط ترخيص دراجات التوصيل، قال آل علي إنها يجب أن تجتاز الفحص الفني، وتلتزم بمعايير صندوق التوصيل على مؤخرة الدراجة، من حيث القياسات والمواصفات، إضافة إلى أن تحمل المنشأة ترخيصاً ساري المفعول، مذكوراً فيه وصف نشاط التوصيل.

وتناول آل علي عدداً من الاشتراطات المهمة، التي وضعت لمنح الترخيص، منها أن تكون أبعاد الصندوق الخلفي للدراجة النارية بقياسات 50×50×50 سنتيمتراً كحد أقصى، وأن يكون الصندوق مثبتاً تثبيتاً جيداً، وتكون زواياه دائرية الشكل، ولا تتجاوز الاستطالة الخلفية للصندوق هيكل الدراجة، بحيث لا تشكل خطراً على توازن الدراجة.

وتتضمن الاشتراطات، أيضاً، أن يحتوي صندوق النقل على إضاءة داخلية من الجوانب كافة، ويكون تثبيت الصندوق محكماً فوق الدراجة، بحيث لا يترك فراغاً بينه وبين هيكل الدراجة، وأن يكون السطح الخارجي للصندوق مصنوعاً من البلاستيك، وبلا حواف حادة.

250

عدد الدراجات المسجلة بأسماء منشآت متخصصة في تخليص وتوصيل الوثائق.

18 %

نسبة الزيادة في عدد دراجات التوصيل

- «الهيئة» تعتمد مجموعة من الاشتراطات الخاصة بمواصفات صندوق الدراجات النارية.