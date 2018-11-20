محطات جديدة لتوزيع الكهرباء والمياه في المنطقة الشرقية بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن عدد من المشروعات الحيوية والضرورية لتطوير الخدمات وتوفيرها بأفضل المواصفات في المنطقة الشرقية، حيث جارٍ إنشاء محطات توزيع جديدة وخزانات استراتيجية للمياه وتمديدات لخطوط الكهرباء والمياه والغاز لتشمل التوسعات كل المناطق الجديدة، إضافة إلى الإعلان عن تنفيذ خطة تطويرية شاملة لقطاعات الكهرباء والمياه بمدينة كلباء، حسب رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم، الذي أكد أنه تم الانتهاء من توصيل خدمات الكهرباء والماء لـ604 مبانٍ في مدينة كلباء منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وأكد الليم لـ«الإمارات اليوم» أن الهيئة تسعى لاتخاذ كل الإجراءات لتحقيق منظومة التنمية الشاملة والمستدامة وتبني الأساليب الحديثة والمتطورة في شتى المجالات، ما يسهم في تقديم خدماتها للمشتركين بمواصفات عالمية.

وأشار إلى أن المشروعات التي نفذتها الهيئة في المنطقة الشرقية تهدف إلى تطوير كل المناطق وتوفير خدمات الكهرباء على مدار الساعة، موضحاً أن المشروعات راعت النمو المتوقع في المنطقة الشرقية خلال السنوات المقبلة، والذي سيكون مرتفعاً وسيصل إلى 6%، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على مواكبة هذا النمو من خلال مشروعات طموحة سواء في توزيع الكهرباء أو المياه، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 17 مبادرة وفعالية للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

وتابع: «جارٍ العمل على إنشاء خزانات استراتيجية للمياه وتمديدات لخطوط الكهرباء والمياه والغاز في خورفكان لتشمل كل المناطق الجديدة والتوسعات»، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن تنفيذ خطة تطوير شاملة لقطاعات الكهرباء والمياه بمدينة كلباء، حيث تم الانتهاء من توصيل خدمات الكهرباء والماء لعدد 604 مبانٍ في مدينة كلباء منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، اشتملت على 33 منزلاً بمنطقة السور تابعة لدائرة الإسكان بالشارقة، و38 منزلاً بمنطقة الساف تابعة لوزارة تطوير البنية التحتية، و130 منزلاً بمنطقة الساف تابعة لوزارة شؤون الرئاسة، و403 مواقع سكنية وتجارية وصناعية، كما تم اعتماد 410 مخططات للمدينة واصدار 654 شهادة خلو أرض من الخدمات، وتركيب عدادات كهرباء ذكية في مناطق مختلفة بالمدينة.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم إنشاء 40 محطة كهرباء في مناطق مختلفة بمدينة كلباء ووادي الحلو، لافتاً إلى أنه تم إنجاز 90% من انشاء محطة الساف (2) التي تغذي 163 منزلاً ضمن مبادرات رئيس الدولة، وإنجاز 90% من انشاء محطة حي الجامعة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التطويرية في قطاع تحلية المياه والتمديدات.

وقال إن الهيئة بدأت بالأعمال الإنشائية لمحطة التناضح العكسي الجديدة التي تتسع لمليوني غالون من المياه، كما تم إنجاز 40% من انشاء خزان مياه محلاة استراتيجي احتياطي بسعة مليوني غالون.