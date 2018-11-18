افتتاح أول منطقة ألعاب لـ «أصحاب الهمم» في أبوظبي الشهر المقبل

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

تعتزم بلدية أبوظبي تدشين أول منطقة ألعاب متكاملة المرافق لأصحاب الهمم، ومخصصة لهم بالكامل في الحديقة الرسمية، الموجودة بمنطقة «الكورنيش»، بكلفة إجمالية تبلغ نحو 800 ألف درهم، ويتوقع افتتاحها منتصف ديسمبر المقبل.

وتطبّق البلدية أفضل المعايير والمواصفات العالمية في الحدائق ومناطق الألعاب الترفيهية، عبر توفير مواقف لأصحاب الهمم بالقرب من تلك المناطق، إضافة إلى تخصيص مناطق لانتظار الأهالي ومقاعد للجلوس، فضلاً عن تركيب أرضيات مطاطية بالكامل.

وأكد مدير إدارة الخدمات الفنية في مركز بلدية المدينة، محمد صالح الجابري، أن البلدية تضع، ضمن مستهدفاتها وخطتها، تنفيذ وتطوير الحدائق الحالية والمستقبلية كافة في مختلف أنحاء المدينة، عبر إضافة المرافق والألعاب التي تتناسب مع أصحاب الهمم.

وأشار إلى أن البلدية أهّلت منطقة الألعاب في الحديقة الرسمية، عبر إضافة لعبة رئيسة ومرافق أخرى تتناسب مع أصحاب الهمم، بما فيها الأرضيات المطاطية بالكامل، بدلاً من البلاط المطاطي، كما خصصت عدداً من مواقف السيارات لأصحاب الهمم لتكون الأقرب إلى تلك المنطقة.

ونوه بأن البلدية نفذت عدداً من المشروعات والأعمال التصحيحية لصيانة وتأهيل الحدائق ومناطق الألعاب، بما يتوافق مع معايير الأمن والسلامة لجميع الفئات العمرية المستخدمة لها. كما استبدلت الألعاب القديمة بأخرى تتبع أفضل المواصفات العالمية.

وأكد الجابري التزام البلدية بتوفير أسباب السعادة والرفاهية لقاطني وزوار العاصمة أبوظبي، لذا تحرص على تحقيق تطلعات المجتمع عبر إيجاد مرافق ترفيهية تناسب جميع شرائح المجتمع.

بلدية أبوظبي خصّصت أرضيات مطاطية بالكامل لـ«أصحاب الهمم»، ومناطق لانتظار الأهالي.