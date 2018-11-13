«التوطين»: ترشيح 461 مواطناً للتعيين لدى 98 شركة

المصدر: دبي - وام

قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين إنها تنسق مع 98 شركة للوقوف على إجراءاتها التي ستتخذها للمفاضلة بين 461 مواطناً ومواطنة ترشحوا للتعيين لديها، بعد أن اجتازوا المقابلات الوظيفية التي أجريت لهم خلال ثلاثة أيام مفتوحة للتوظيف، نظمت في كل من دبي والشارقة وأم القيوين، في إطار مبادرة تسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر في القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة.

وتستهدف المبادرة التي انطلقت منتصف سبتمبر الماضي، بالتعاون بين الوزارة وشركائها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المنظمة لعمل هذه القطاعات، توفير 3500 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات، بواقع 1000 فرصة وظيفية في القطاع المالي والمصرفي، و500 فرصة أخرى في قطاع التأمين، إضافة إلى 2000 فرصة عمل في كل من قطاعي التجزئة والسياحة، وذلك خلال 100 يوم.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية سيف أحمد السويدي، إن المرشحين للتعيين لدى الشركات المعنية يشكّلون نحو 64% من مجموع المواطنين والمواطنات الذين شاركوا في الأيام الثلاثة المفتوحة للتوظيف، وعددهم 730 باحثاً عن عمل، حصل 13 منهم على عروض للعمل، تمهيداً لتوقيع العقود وفقاً للإجراءات المتبعة.

وأضاف أن مسؤولي الشركات المشار إليها أجروا نحو 2170 مقابلة وظيفية للمواطنين والمواطنات، الذين شاركوا في أيام التوظيف، والذين أجريت لمعظمهم أكثر من مقابلة، بهدف تعزيز فرصهم الوظيفية، من خلال إتاحة المجال أمامهم للتعرف إلى طبيعة الفرص المطروحة، وكذلك إتاحة المجال للشركات للتعرف أكثر إلى قدرات الباحثين عن العمل المشاركين.

وأشار إلى أن نحو 256 مواطناً ومواطنة لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية التي أجريت لهم، حيث سيتم إشراكهم في «برنامج تمكين»، وفقاً للأسباب التي تقف وراء عدم اجتيازهم هذه المقابلات، وبما يمكّنهم من اجتيازها مستقبلاً، وبالتالي تعزيز فرص حصولهم على الوظيفة.

يذكر أن برنامج «تمكين» تنفذه وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع كليات التقنية العليا، ويستهدف تدريب وتأهيل المواطنين والمواطنات الذين لا يتمكنون من اجتياز المقابلات الوظيفية خلال أيام التوظيف المفتوحة، وذلك بهدف تطوير مهاراتهم لتسريع توظيفهم في القطاع الخاص، وزيادة تنافسيتهم الوظيفية، لتمكينهم في هذه الوظائف. وكانت الدفعة الأولى من البرنامج ضمت 148 مواطناً ومواطنة، تم منحهم الأولوية بالمشاركة في الأيام المفتوحة للتوظيف.

• شركات أجرت 2170 مقابلة لمواطنين ومواطنات شاركوا في أيام التوظيف.