22 حافلة حديثة تدخل الخدمة نهاية العام الجاري في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قال مدير هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لشؤون المواصلات عبدالعزيز الجروان، إن الهيئة تسعى إلى تطوير أسطول حافلات النقل العام من خلال تزويده بحافلات متطورة وحديثة يتم تصنيعها وفق أعلى المواصفات الفنية والمقاييس العالمية.

وأضاف أن وفداً من الهيئة مكوناً من أعضاء لجنة فحص الحافلات زار مصنع «مان» للشاحنات والحافلات في العاصمة التركية أنقرة، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي استكمالاً لسلسة الزيارات الخارجية التي تقوم بها هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة على مدار العام لأهم المصانع العالمية الرائدة في مجال تصنيع الحافلات، سعياً لتزويد أسطولها بأحدث الحافلات وأكثرها تطوراً، وللاطلاع على آخر المستجدات في ما يتعلق بحافلات النقل العام.

وقال إن الهيئة تعتزم تدشين 22 حافلة للنقل بين المدن قبل نهاية العام الجاري، لتدخل الخدمة لأسطول حافلات الخطوط الخارجية لنقل الركاب من الشارقة إلى إمارات الدولة كافة، تشجيعاً لاستخدام وسائل النقل الجماعي، وتشغيل حافلات النقل في إمارة الشارقة وفقاً لأعلى معايير الجودة والتميز، ولضمان توفير خدمات نقل عامة أكثر رفاهية، تلبي احتياجات سكان وزوّار الإمارة وتضمن توفير كافة سبل الراحة لمستخدمي المواصلات العامة.

وأوضح أن وفد الهيئة المكلف بفحص الحافلات قام بعقد اجتماعات ولقاءات عدة مع مسؤولي التصنيع، كما اطلع على مراحل التصنيع وبحث إمكانية تدشين الحافلات في الخدمة قبل نهاية العام الجاري، كما قام أيضاً الوفد الزائر بتقييم النموذج الأول الذي أعده المصنع واعتماده.

وأضاف الجروان، أن الهيئة حرصت من خلال الزيارة والعقود المبرمة مع المصنع، أن تتوافر في الحافلات الجديدة جميع شروط الأمن والسلامة، وفقاً لأفضل المواصفات العالمية وأحدثها في هذا المجال، وأن تكون ذات مقاعد مريحة ذات مسافات بينية كافية بين المقاعد لراحة الركاب، ووحدات تكييف عالية الجودة، ومساحات مخصصة مدروسة لخدمة أصحاب الهمم تتوافر بها كل وسائل الأمان والمساعدة لهم.

وأكد أن الحافلات الجديدة المقرر تزويد الأسطول بها ستقلل من زمن تقاطر الحافلات، وبالتالي سيقل زمن انتظار الركاب للحافلات، كما أنها ستسهم في تحقيق خطتنا الهادفة إلى تمكين شريحة أكبر من الجمهور من الاستفادة من المزايا المتعددة المتاحة لمستخدمي خطوط النقل بين المدن، إضافة إلى المنافع الأخرى المتعلقة بالأمن والسلامة والبيئة والراحة لكل المستخدمين.

كما أكد أن الهيئة تسعى دوماً لمواكبة التوسع والنمو الحاصل بالشارقة اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، كما تعمل على تشجيع الجميع على الاعتماد على وسائل النقل الجماعي، ما سينعكس إيجاباً على تقليل الازدحامات المرورية وتقليل مستويات التلوث البيئي.

يذكر أن الهيئة قامت بزيارة إلى مصنع حافلات «mcv» بجمهورية مصر العربية، من خلال شركة مشروعات قرقاش الوكيل المعتمد لهذا النوع من الحافلات في الدولة، فضلاً عن زيارة لمصانع حافلات «كنغ لونغ» في الصين، للاطلاع على آخر مستجدات تصنيع الحافلات التي ستضاف لأسطول الهيئة وبحث إمكانية تدشينها في الخدمة قبل نهاية العام الجاري.