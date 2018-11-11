المصدر: الامارات اليوم

مصرف

عرض مندوب من مصرف أبوظبي الإسلامي على أحد المتعاملين منحه تمويلاً من البنك، بمعدل ربح 3.2%، وفقاً للاتفاق بين المؤسسة التي يعمل فيها والمصرف، وعندما وافق المتعامل على العرض، فوجئ عند توقيعه بأن نسبة الربح زادت إلى 4.2% من دون توضيح ذلك، وعندما استفسر عن تلك الزيادة أخبره المندوب بأن البنك رفع ربحه 1%، إلا أنه نسي إعلام المتعامل بذلك.

اقتراح

اقترح عدد من قاطني البنايات بجوار منطقة القصباء في الشارقة، تخطيط المنطقة الترابية بجوار القناة، بهدف صف السيارات، مشيراً إلى أن عملية التخطيط من الممكن أن تسهّل على مرتادي القناة عملية الصف، بدلاً من الصف العشوائي، بالإضافة إلى إعطاء مظهر حضاري جيد يليق بالمنطقة التي تعد من أبرز معالم الإمارة.

مقهى

فوجئ زبون قصد مقهى مشهوراً في دبي، بطلب متابعة صفحة المقهى على أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والإعجاب بها، حتى يتم منحه كلمة السرّ الخاصة بالإنترنت، علماً بأن خدمة الإنترنت تتوافر في جميع مقاهي المدينة دون شروط.

مواقف

طالب مراجعون لمستشفى القاسمي في الشارقة العمل على توفير مواقف إضافية للسيارات، حيث إنهم يضطرون إلى البحث طويلاً للحصول على مواقف شاغرة، ما يشكّل جهداً إضافياً عليهم.

«شاهد»

فوجئ مشترك في خدمة «شاهد»، برسالة إلكترونية تشير إلى مواجهة مشكلة في التحقق من طريقة الدفع الخاصة به، وعدم نجاح محاولة تجديد اشتراكه الشهري على الخدمة بتاريخ الثامن من نوفمبر الجاري، وأنه ستتم المحاولة مرة أخرى للتحقق من طريقة الدفع لتفعيل الاشتراك، مطالبين بمراجعة بياناته الخاصة بطريقة الدفع، على الرغم من أنه يتم خصم رسوم الاشتراك منه وتجديده بشكلٍ دوري.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com