جواز السفر الإماراتي الثالث عالمياً

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة، أمس، عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن جواز السفر الإماراتي صعد إلى المرتبة الثالثة عالمياً، بحسب تصنيف موقع «باسبورت إيندكس»، حيث يسمح لحامله بدخول 163 دولة من دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

ويسمح جواز السفر الإماراتي حالياً بدخول 113 دولة من دون تأشيرة مسبقة، و50 دولة بتأشيرة عند الوصول إلى المطار، فيما تحتاج 35 دولة أخرى تأشيرة مسبقة.

وانضم جواز السفر الإماراتي إلى دول المركز الثالث، وهي بلجيكا والنمسا واليابان واليونان والبرتغال وسويسرا والمملكة المتحدة وإيرلندا وكندا، بحسب تصنيف موقع «باسبورت إيندكس».

ويعدّ صعود جواز السفر الإماراتي إلى المرتبة الثالثة عالمياً إنجازاً دبلوماسياً جديداً، حيث تقدم جواز السفر الإماراتي العادي إلى هذه المرتبة، مع الحفاظ على المرتبة الأولى عربياً، إثر إبرام اتفاقات مع دول عدة للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لمواطني الدولة.

ونجحت جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في توقيع العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع دول العالم، لإعفاء مواطني الدولة من الحصول على تأشيرات الدخول المسبقة إليها، حتى أصبح جواز السفر الإماراتي يحتل المركز الثالث عالمياً. وتحتل دولتان المركز الأول من حيث قوة جواز السفر هما ألمانيا وسنغافورة، إذ يمكن لمواطني الدولتين دخول 165 دولة، فيما تحتل الدنمارك والسويد وتسع دول أخرى المرتبة الثانية، بدخول 164 دولة.

وحقّق جواز السفر الإماراتي قفزة كبيرة في أحدث تصنيف عالمي يعتمد على عدد الدول التي يمكن أن يدخلها حامل الجواز من دون الحصول على تأشيرة، أو الحصول عليها عند الوصول إلى المطار.

وكان جواز السفر الإماراتي يحتل المركز التاسع بين أقوى جوازات السفر على مستوى العالم، حتى مطلع سبتمبر الماضي، وفق موقع «باسبورت إيندكس».

وكان مسموحاً حينها لحاملي جواز السفر الإماراتي بدخول 157 دولة دون إصدار تأشيرة مسبقة، من بينها 112 دولة يمكن دخولها دون تأشيرة، و45 دولة تصدر التأشيرة عند الوصول إلى أحد مطاراتها.