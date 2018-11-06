شرطة الفجيرة تحذر من مخاطر الألعاب الإلكترونية بـ «لنجعلها.. مفيدة»

المصدر: الفجيرة ـ الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة في قسم الإعلام والعلاقات العامة حملة توعية، بعنوان «لنجعلها.. مفيدة» مطلع شهر نوفمبر الجاري، لتوعية الأهالي بمخاطر إدمان الألعاب والبرامج والأجهزة الإلكترونية على أبنائهم، وتحذير فئة الأطفال والمراهقين من خطر إدمانها.

وتأتي الحملة في إطار حرص القيادة على نشر الثقافة الأمنية والتصدي للسلوكيات السلبية المنتشرة بين أفراد المجتمع، وتحقيق أهداف وزارة الداخلية المتمثلة في تعزيز الأمن والأمان وتحقيق مستهدف مؤشر نسبة انتشار التوعية الأمنية خلال الحملة.

وأكد رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة، العقيد دكتور سعيد محمد الحساني، أن هدف الحملة وقاية الأطفال والشباب من مخاطر الألعاب والأجهزة الإلكترونية المختلفة، خصوصاً القتالية التي تؤثر في سلوك الأطفال في سن البلوغ.

وناشد أفراد المجتمع ضرورة التوجيه الصحيح للأبناء بالاستخدام الإيجابي لهذه الأجهزة، ومنحهم وقتاً للجلوس معهم ومشاركتهم الألعاب الجماعية مثل ممارسة الرياضة واكتشاف طاقاتهم الإيجابية وهواياتهم المفيدة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، مشدداً على دور الأهل في رقابة الأبناء وعدم تركهم فريسة سهلة لبعض الألعاب الخطرة التي قد تحرض على العنف والقتل والانتحار. وأفاد المشرف العام للحملة، الملازم أول أحمد سليمان الهنداسي، بأن برنامج الحملة يتضمن توزيع النشرات على المدارس والأهالي في المراكز التجارية وتوجيه الرسائل النصية، مع التركيز على قنوات التواصل الاجتماعي من خلال مقاطع الفيديو القصيرة، وبوستات توعية حول مخاطر الأجهزة والألعاب الإلكترونية.