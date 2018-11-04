المصدر: الامارات اليوم

أجرة

شكا قارئ بخصوص تعويض ملّاك أرقام سيارات الأجرة من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مشيراً إلى أنه على الرغم من قيامه بتقديم الأوراق والمستندات الرسمية كافة للحصول على التعويض من فترة ليست بالقصيرة، إلا أنه لم يحصل عليه، والأرقام الهاتفية التي تم تزويده بها للاستفسار من قبل مركز الاتصال التابع للهيئة لا أحد يجيب عليها أو أن الخط مغلق.

إنذار

قال مقيم في بناية بإمارة عجمان، إن جهاز إنذار الحريق في البناية عمل ثلاث مرات على مدار يومين بالخطأ، ما يعني أن سكان البناية يتلقون إنذارات حريق كاذبة، الأمر الذي دفعه للتواصل مع إدارة الدفاع المدني في الإمارة، التي طلبت منه التقدم بشكلٍ شخصي للإدارة لإجراء شكوى رسمية.

رادار

طالب سائقون الجهات المسؤولة بالنظر في أجهزة الرادارات على طريق (العين - الفقع)، حيث لاحظوا تصويرها السيارات بشكلٍ عشوائي.

حافلة

فرضت مدرسة خاصة في الشارقة رسوماً مقابل تطبيق نظام يتيح لذوي الطلبة تتبع الحافلة المدرسية، وعلى الرغم من دفع الرسوم، إلا أن الخدمة لم تفعّل حتى اليوم.

جمعية

تساءل متسوق في جمعية الاتحاد التعاونية بعجمان، فرع الرميلة، عن سبب غلق جهاز قارئ الأسعار، وقال إذا كان السبب عطلاً فنياً، فيجب العمل على إصلاحه خدمةً للمتسوقين.

مطبات

شكا سائقون عدم وضوح المطبات التي تستخدم لتسهيل حركة المشاة وحماية سلامتهم، على شارع كورنيش الشارقة امتداد كورنيش عجمان الذي افتتح، أخيراً، مطالبين الجهة المختصة بالعمل على توضيحها حرصاً على سلامة الأرواح.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com