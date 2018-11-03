بالصور.. الأمطار ترسم مشاهد خلابة في السعودية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

رسمت الأمطار والسيول لوحات فنية مبهرة، ومشاهد خلابة، في عدد من الأودية والشعاب بمناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية، خلال الـ10 أيام الماضية.

ووثقت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عبر عدسات مصوريها، ازديان الطائف والباحة وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة وغيرها من المناطق، بأمطار الخير والبركة.

وتواصل الجهات الحكومية ذات العلاقة رصد الحالة المطرية التي تشهدها المناطق السعودية، وتقوم إدارة الدفاع المدني بإصدار تنبيهاتها للمواطنين والمقيمين على مدار الساعة، وتدعو إلى عدم عبور الأودية أثناء جريان السيول تجنباً لأي مكروه، كما تطلق الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات لحالة السحب الرعدية والممطرة، ونشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار.