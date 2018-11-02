«ديكوبيلد 2018» يقدم خصومات على البناء للمواطنين

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سامي عبدالله قرقاش، بأن معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد 2018»، الذي سينطلق الأربعاء المقبل، سيشهد تقديم عروض من قبل شركات استشارات هندسية تشمل خصومات مختلفة، وتصميمات أبنية في حدود مبلغ المنحة أو القرض الذي يحصل عليه المواطن المستفيد من جهات الإسكان في الدولة.

وقال قرقاش، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المعرض الذي ستنطلق نسخته الثانية، التي تقام فعالياتها خلال الفترة من السابع إلى 10 نوفمبر الجاري في دبي، سيكون فرصة للمواطنين الساعين إلى إنشاء مشروعاتهم السكنية، للالتقاء بشكل مباشر مع المقاولين والاستشاريين للتعرف إلى ما يناسبهم من تصميمات لبناء بيوتهم».

ولفت قرقاش إلى أن «الدورة الثانية للمعرض تنطلق في ضوء نجاح المؤسسة في تحقيق مستهدفات الدورة الأولى من هذا الحدث، الذي يندرج ضمن مبادرات المؤسسة، الرامية إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في إسعاد المواطنين، وتحسين جودة حياتهم، بتنفيذ حلول إسكانية مبتكرة ومتنوّعة وميسّرة، بما يحقق التوازن بين الجودة العالية والاستدامة بقيادة متميزة ومواهب بشرية مبدعة ونظم ذكية، وصولاً إلى ترجمة رؤية المؤسسة وطموحها بتوفير مسكن لكل مواطن».

وأوضح أن تنظيم «ديكوبيلد 2018» للعام الثاني على التوالي، يأتي استكمالاً للتجربة الناجحة التي شهدها المعرض في دورته الأولى، والتي حظيت باستحسان ورضا شريحة كبيرة من الزوّار والعارضين على حد سواء، كمنصة جمعت تحت سقف واحد هيئات ومؤسسات قطاع الإسكان في الدولة، إلى جانب شركات مواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية، التي قدّمت أحدث ما لديها من أنظمة ومنتجات وحلول، ما يسهم في تقليص نفقات البناء على شريحة واسعة من المواطنين الساعين إلى بناء مساكن خاصة، إلى جانب توفير معظم احتياجات مشروعاتهم تحت مظلة واحدة، مضيفاً أن «نسبة الإشغال وصلت إلى 100%، ومن المقرر أن ينطلق المعرض الأربعاء المقبل على مساحة 4000 متر مربع، تضم 52 منصة بزيادة 25% عن العام الماضي، التي كانت 38 شركة ومؤسسة».

4000

متر مربع مساحة «ديكوبيلد 2018»، ويضم 52 منصة بزيادة 25% عن العام الماضي.