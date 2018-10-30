10 نصائح تجنبك مخاطر القيادة أثناء تقلبات الطقس

المصدر: هنادي ابو نعمة - دبي

أعدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نشرة توعوية شملت سلسلة من النصائح والإرشادات حول سبل القيادة الآمنة في حالات تقلبات الطقس والجو الماطر، وكيف يمكن للسائق تجنب الحوادث المرورية التي تقع بسبب التقلبات الجوية.

ولخصت الهيئة تلك الارشادات في 10 نصائح تنبه إلى ضرورة إتباع إجراءات السلامة وتشير الى كيفية التعامل مع حالات تساقط الامطار الكثيفة او تدني مستوى الرؤية أثناء القيادة نتيجة في العواصف الرملية وحالات تشكل الضباب الكثيف، وهي:



1- الانتباه واليقظة والاستعداد لأي حوادث، واستخدام ضوء المصابيح المنخفض عند تدني الرؤية.

2- الابتعاد عما يشتت الانتباه داخل المركبة، مثل الهاتف المتحرك وغيره.

3- تركيز النظر والانتباه إلى الأمام.

4- الحرص على أن تكون نوافذ المركبة والمرايا نظيفة واستخدم المساحات، لتزيد من وضوح الرؤية.

5- إيقاف المركبة خارج الطريق بعيداً عن حركة السير إذا كان الضباب كثيفاً ولا يمكن متابعة السير،وتشغيل إشارات الضوء الرباعي البرتقالية.

6- عدم إيقاف المركبة على الطريق، لتفادي الوقوع في الحوادث المتصلة والمتسلسلة مع المركبات القادمة من الخلف .

7- تفادي الإسراع فجأة، حتى في الحالات التي يبدأ فيها الضباب بالإنقشاع، او عند توقف الامطار إذ قد تجد نفسك فجأة وسط الامطار أو الضباب مرة أخرى.

8- الابتعاد عن زيادة السرعة بتجاوز مركبة بطيئة أمامك، أو الابتعاد عن مركبة خلفك أو قريبة منكلان التوقف لن يكون سهلاً، فالطرق المبتلة تجعل الإطارات غير متجاوبة مع مكابح المركبة.

9- مراقبة السرعة باستمرار، وفي حال كانت السرعة أكثر مما تظن، فاخفض السرعة تدريجياً.

10- ترك مسافة وقوف كافية بينك وبين المركبة التي أمامك.