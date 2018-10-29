«واي فاي» مجاني في محطة الجبيل و50 حافلة للنقل بالشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن توفير خدمة الإنترنت المجاني «واي فاي»، في محطة الجبيل للحافلات، فضلاً عن توفير الخدمة في 50 حافلة للنقل بين المدن، حسب مدير إدارة الخدمات الفنية مدير إدارة تقنية المعلومات بالندب، محمد عبدالله البريمي.

وقال البريمي إن الخدمة تتيح لمستخدمي المواصلات العامة ومرتادي محطة الجبيل، الاستمتاع والاستفادة بخدمة الإنترنت المجاني وتصفّح المواقع المختلفة.

وأكد أن «الهيئة» تسعى إلى تحويل جميع خدماتها إلى خدمات ذكية وإلكترونية، تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات الساعية للتحول الرقمي الشامل، ومواكبة لرؤية الإمارات 2021، كما أن مجهودات الهيئة في هذا الصدد تأتي ضمن منظومة عمل حكومة الشارقة، وانسجاماً مع استراتيجية التحول الرقمي الذكي في جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بالإمارة.