«كهرباء دبي» تعرض برامجها في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عرضت هيئة كهرباء ومياه دبي أبرز مبادراتها وبرامجها، التي تسهم في تشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة مستدام، لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والحفاظ على البيئة، من خلال «منصة الترشيد» في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2018)، الذي نظمته الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، واستقطب أكثر من 33 ألف زائر على مدى ثلاثة أيام. وتضمنت المنصة ثمانية أركان: «بيتنا مثالي»، و«جائزة الترشيد»، و«برنامج نهجي المستدام»، و«متجر ديوا»، و«اليوم العالمي للطاقة»، و«الواقع الافتراضي»، و«دبي الخضراء»، و«نور وحياة».

وعرضت المنصة آخر تطورات مبادرة «بيتنا مثالي»، المبادرة التي أطلقتها الهيئة بالشراكة مع تسع جهات حكومية، بهدف توعية أصحاب المنازل بالتدابير الواجب اتخاذها لتوفير بيئة منزلية مستدامة، وذلك من خلال تطبيق أفضل معايير الاستدامة، والبيئة، والأمن، والصحة، والسلامة العامّة، وجودة الهواء الداخلي، والمسؤولية المجتمعية والتحول الذكي والاستعداد للحالات الطارئة والالتزام بقوانين الإقامة.

وأعدت الهيئة دورة تدريبية إلكترونية مجانية، للمتعاملين الراغبين في المشاركة بدورة هذا العام من مبادرة «بيتنا مثالي»، وهي متاحة للجميع عبر موقع الهيئة الإلكتروني. وتتضمن الدورة التدريبية أفلاماً توعوية قصيرة حول معايير شركاء المبادرة، لتمكين المتعامل من اكتساب المهارات اللازمة التي تساعده على تحويل منزله إلى «منزل مثالي».

وبعد إتمام المتعامل جميع متطلبات الدورة التدريبية، واجتياز الاختبار النهائي بمعدل 90% فما فوق، يحصل على شهادة اجتياز للدورة التدريبية، مقدمة من طرف الهيئة تخوله المشاركة في جائزة «بيتنا مثالي»، وفرصة الفوز بجوائز قيمة.

وعرضت الهيئة في ركن «برنامج نهجي المستدام» تفاصيل البرنامج، الذي يُمّكن المتعاملين في القطاع السكني من مقارنة متوسط استهلاكهم الشهري للكهرباء والمياه، مع متوسط استهلاك المنازل المماثلة التي تتميز بكفاءة الاستهلاك، بهدف تمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة، وبالتالي تشجيع التنافس الإيجابي.

كما عرضت الهيئة في ركن «دبي الخضراء» مبادراتها الذكية، التي تسهم في جعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة واستدامة في العالم، وتشمل مبادرة «شمس دبي» لتشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب الأنظمة الشمسية الكهروضوئية وربطها بشبكة الهيئة، ومبادرة «الشاحن الأخضر» لتوفير البنية التحتية لبناء محطات شحن السيارات الكهربائية، ومبادرة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه»، التي تساعد المتعاملين على اكتشاف أي تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد، عبر إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية، أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك.

وعرضت الهيئة «متجر ديوا»، الذي أطلقته عبر تطبيقها الذكي، ويوفر خصومات وعروضاً حصرية لمتعاملي الهيئة، بالتعاون مع شركات في القطاعين الحكومي والخاص.