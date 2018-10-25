«كهرباء دبي» تضيف 100 محطة «شاحن أخضر» جديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، أمس، خلال فعاليات الدورة الـ20 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2018»، عن إنجازها المرحلة الثانية من مبادرة «الشاحن الأخضر»، التي شملت تركيب 100 محطة جديدة من محطات «الشاحن الأخضر» لشحن السيارات الكهربائية في مختلف أنحاء الإمارة، ليصل عددها إلى 200 محطة، بهدف تشجيع الجمهور على اقتناء هذا النوع من السيارات الصديقة للبيئة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة مؤسس رئيس معرض «ويتيكس»، سعيد محمد الطاير: «عندما أطلقنا مبادرة (الشاحن الأخضر) منذ نحو أربع سنوات، لم يكن في دبي سوى عدد محدود من السيارات الكهربائية، نظراً إلى عدم توافر البنية التحتية اللازمة لذلك، وهذا ما دفعنا إلى إطلاق المبادرة بصفتنا المزود الحصري للكهرباء في دبي، لإنشاء أول بنية تحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية في المنطقة، لتشجيع الجمهور على اقتناء سيارات صديقة للبيئة، ونلمس اليوم تقدماً ملحوظاً في زيادة عدد السيارات الكهربائية في شوارع دبي». وتابع أن المرحلة الثانية شملت من «الشاحن الأخضر» مواقع جديدة متعددة، بالتعاون مع الجهات الحكومية. كما أضافت الهيئة، في إطار دعمها للخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتا، محطة شاحن سريع في محطة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، ليصل مواقع الشاحن الأخضر في حتا إلى ثلاثة مواقع. كما تم التعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لتركيب محطات الشاحن السريع في محطات البترول التي ستفتتحها الشركة قريباً في دبي.

وأشار الطاير إلى أن تلك المحفزات تتضمن توفير الهيئة خدمة شحن السيارات الكهربائية، للمستخدمين المسجلين في خدمة الشاحن الأخضر التابعة للهيئة، مجاناً، وذلك حتى نهاية عام 2019، وحصراً في نقاط شحن السيارات الكهربائية الموجودة ضمن نطاق محطات الشاحن الأخضر في الأماكن العامة، وليس في محطات الشحن المنزلية.